‘สนง.ปลัดกลาโหม’ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2569 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี ครบ 48 พรรษา 3 มิถุนายน 2569 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความ จงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ โดยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องพินิตประชานาถ พิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 49 รูป ณ บริเวณห้องโถงหน้าห้องยุทธนาธิการ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องพินิตประชานาถ
โดยมี คุณศศิธร มะละคำ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัด กระทรวงกลาโหม อุปนายกสมาคม ฯ หัวหน้าหน่วย ขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ กำลังพลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่ง ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหา ที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาค ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนอย่าง แท้จริง จนเป็นที่ประจักษ์และนำมาซึ่งความจงรักภักดี ความซาบซึ้ง และความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทยอย่างมั่นคง
ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ข้าราชการและกำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ต่างพร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง รวมทั้งร่วมกันสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป