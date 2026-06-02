ปลัดมท.ประชุม คกก.ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ย้ำผู้ว่าฯ ติดตามการดำเนินงาน-บูรณาการทุกภาคส่วน

ปลัดมท.ประชุม คกก.ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เน้นย้ำผู้ว่าฯ ติดตามการดำเนินงานและบูรณาการทุกภาคส่วน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ห้องประชุมหนุมาน 1 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพฯ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2569 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยคณะองคมนตรี ได้แก่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ นายอำพน กิตติอำพน พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ รวมถึงคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ มีสาระสำคัญ อาทิ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2569 ที่สะท้อนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการในภูมิภาค และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งรับทราบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 112 โครงการ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 198 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้เน้นย้ำถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อยอด จำนวน 46 โครงการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผลกระทบเชิงพื้นที่ และศักยภาพในการขยายผลสู่การพัฒนาระดับพื้นที่ในระยะยาวเพื่อความยั่งยืน
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญในการกำกับติดตามและบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยตนเอง รวมถึงกำกับ ประสาน และติดตามเร่งรัดหน่วยงานในพื้นที่ให้ดำเนินการโครงการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งใช้กลไกนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่าย ดำเนินการขั้นตอนของโครงการที่อยู่ระหว่างประชาคม รับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืน
นายอรรษิษฐ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเชิงพื้นที่ ภายใต้กระบวนการ “One Plan” เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการแผนงาน งบประมาณ และการดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร ของภาครัฐ โดยมุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับพื้นที่กับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม