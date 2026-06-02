โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ พระราชินี
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2569 ในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
ทั้งนี้ กรณีผู้ต้องกักขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาด และยังไม่ได้รับโทษกักขังแทนโทษจำคุก หรือ ไม่ได้ถูกกักขังแทนค่าปรับ ให้ผู้ต้องกักนั้นได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปในส่วนของโทษกักขังแทนโทษจำคุกหรือในส่วนของการกักขังแทนค่าปรับ
ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ 1 ใน 3 จากกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ
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