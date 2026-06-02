ทักษิณ มีชื่อรับพระราชทานอภัยโทษ พ้นโทษทันที ไม่ต้องรอครบกำหนดโทษ 9 ก.ย.69

‘ทักษิณ’ มีชื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ้นโทษทันที ไม่ต้องรอ ครบกำหนดโทษ 9 ก.ย. 2569 นี้ ไม่ต้องรายงานตัวเหมือนผู้ถูกคุมประพฤติ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังจากการออกพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2569 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้พ้นโทษ เป็นอิสระทันที ไม่ต้องรอให้ครบกำหนดโทษในวันที่ 9 ก.ย. 2569 นี้เนื่องจาก นายทักษิณ มีสถานะเป็น ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2569 ซึ่ง ผู้ถูกคุมประพฤติ ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ตามมาตรา 7 วรรคท้าย ระบุว่า เว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ เป็นผู้มีลักษณะใดอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 8 ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว
ซึ่งมาตรา 8 (1) นั้น ระบุว่า ต้องเป็นผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่ากรณีใดความผิดเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษ ที่จะต้องได้รับเหลือต่อไปไม่เกินหนึ่งปี นับตั้งแต่ วันที่พระราชกฤษฎีกาบังคับใช้
ทั้งนี้ นายทักษิณ มีกำหนดพ้นโทษในเดือนกันยายนนี้