เปิดไทม์ไลน์ช่องบก ทภ.2 แจง ทหารไทยเสริมมั่นคงโค้งผักบุ้ง พบทหารเขมร 20 นาย เข้าคัดค้าน

ไทม์ไลน์ช่องบก! กองทัพภาคที่ 2 แจง เหตุทหารไทยเสริมความมั่นคงโค้งผักบุ้ง พบกำลังทหารเขมร 20 นาย เข้าคัดค้าน แต่ทหารไทย ปฏิบัติภารกิจวางลวดหนามสำเร็จ ก่อนสถานการณ์กลับสู่ปกติ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 กองทัพภาคที่ 2 ได้ชี้แจงตามที่หน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบได้ดำเนินมาตรการเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ โค้งผักบุ้ง พื้นที่ช่องบก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.69 นั้น เวลา 08.00 น. หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ได้จัดกำลังพลเข้าดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์และวางแนวลวดหนามในพื้นที่ดังกล่าว โดยวางแนวลวดหนามห่างจากแนวถนนประมาณ 3-5 เมตร
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ เพิ่มมาตรการป้องกันตนเอง และยกระดับความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจปกติของหน่วย ภายใต้หลักการปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และยึดมั่นในแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
ต่อมา เวลา 08.50 น. ระหว่างการดำเนินงานดังกล่าว ได้มีกำลังพลฝ่ายกัมพูชาประมาณ 20 นาย เข้ามา
ในบริเวณพื้นที่และแสดงท่าทีคัดค้านต่อการดำเนินการของฝ่ายไทย พร้อมมีการขัดขวางการปฏิบัติงานบางส่วน อย่างไรก็ตาม กำลังพลฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้น และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดในพื้นที่
จนกระทั่งเวลา 10.30 น. สามารถดำเนินการวางแนวลวดหนามแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด และได้จัดกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์รวมทั้งสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่เวลา 11.08 น. กำลังพลฝ่ายกัมพูชาได้ถอนกำลังกลับไปยังที่ตั้งของตนเอง โดยไม่ปรากฏเหตุการณ์ใช้กำลังหรือการปะทะระหว่างทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใด
ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ โดยทั้งสองฝ่ายต่างวางกำลังอยู่ในแนว
ที่ตนเองควบคุมอยู่ การดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อเสริมความมั่นคง ความปลอดภัยของกำลังพล และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ หน่วยได้รับข้อมูลว่าฝ่ายกัมพูชามีการวางทุ่นระเบิดในแนวการวางกำลังของตนเอง รวมถึงมีการดัดแปลงทุ่นระเบิดดักรถถังให้มีอานุภาพในการทำลายล้างสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ หน่วยจึงยังคงติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ภายใต้หลักมนุษยธรรม และแนวทางการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง