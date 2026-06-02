อนุทิน เซ็นตั้งศบค.ชด. ผบ.ทหารสูงสุด นั่งผอ.ศูนย์ รับมือชายแดน เหตุแนวโน้มทวีความรุนแรง

‘นายกฯ’ ลงนามตั้ง ศบค.ชด. ให้ ‘ผบ.ทหารสูงสุด’ เป็น ผอ.ศูนย์ ฯ รับมือภัยคุกคามชายแดนหลายเรื่อง เหตุแนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงทวีความรุนแรงมากขึ้น
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ค.69 นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ลงนามใน คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 212/2569 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดน
ในคำสั่งระบุว่า ตามที่กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ติดตามและประเมินว่าสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดนของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาภัยคุกคามด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภัยคุกคามรูปแบบใหม่และปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดน ได้ส่งผล
กระทบอย่างสูงต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนในวงกว้าง รัฐบาลโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงมีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ให้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ส่งเสริมความมั่นคงชายแดนให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหา ข้ามพรมแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาค สร้างความสงบสุขให้กับสังคมไทย
ดังนั้น เพื่อให้การขับคลื่อนนโยบายของรัฐบาลต้านความมั่นคงชายแดนและนโยบายความมั่นคงของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา11(6)และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้จัดตั้งศูนย์บูรณาการความมั่นคงชายแดน เรียกโดยย่อว่า “ศบค.ชด.”โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็น ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดน (ผอ.ศบค.ชด.)มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงชายแดนและนโยบายความมั่นคงของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ข้อ 2 ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดน (ผอ.ศบค.ชด.) มีอำนาจแต่งตั้งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือคณะที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมรวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ
ข้อ 3 ภารกิจมีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และสั่งการการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามสายการบังคับบัญชา (ตามผนวก ก) ให้เป็นไปตามโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงชายแดน และนโยบายความมั่นคงของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่รัฐบาลมอบหมาย เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้า
ข้อ 4 โครงสร้างและการจัดศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดน ตามผนวก ก
ข้อ 5 ขอบเขตหน้าที่และอำนาจ ตามผนวก ข
ข้อ 6 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดน ในการจัดสถานที่ จัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสนับสนุนการประสานงาน การติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ข่าวกรอง และการรายงานผลการปฏิบัติรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ
ข้อ 7 คำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
ข้อ 8 สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดน (ศบค.ชด.)
ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569และปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ให้กระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น