รุทธพล ยัน ทักษิณ พ้นโทษทันที ปลดกำไล EM หลังมีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ แจงรายละเอียดรอคณะกรรมการดำเนินการตามขั้นตอน
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 3 มิถุนายน ที่ท้องสนามหลวง พล.ต.ท.รุทธพล นวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีรายชื่อของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ว่า เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ
ผู้สื่อข่าวถามว่า ส่วนที่มีข้อสงสัยว่านายทักษิณ ยังเหลือโทษอีก 1 เดือน 10 วัน ขณะที่บางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้ว ข้อสรุปเป็นอย่างไร พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ตามกฎหมายให้พ้นโทษเลย เพราะเหลือโทษไม่ถึง 1 ปี ตามมาตรา 8
เมื่อถามย้ำว่าสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่ พล.ต.ท. รุทธพล กล่าวว่า ปลดได้เลย หลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณา โดยจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัด ส่วนรายละเอียดจะประชุมตนยังไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไร หรือประชุมเมื่อใด แต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณ แน่นอน