ประเสริฐ ยินดี ทักษิณ พ้นโทษ เชื่อไม่ก้าวก่ายงานพรรค รับหากมีโอกาสจะไปขอคำแนะนำ

ประเสริฐ ยินดี ทักษิณ พ้นโทษ เชื่อไม่ก้าวก่ายงานพรรค เหตุมีกก.บห. ขับเคลื่อนอยู่แล้ว รับหากมีโอกาสจะไปขอคำแนะนำ
เมื่อเวลา 06.40 น. วันที่ 3 มิถุนายน ที่ท้องสนามหลวง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี สมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณพ้นโทษในครั้งนี้ ทั้งนี้ส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีแต่อย่างใด
เมื่อถามว่าหลังนายทักษิณ พ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า นายทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรค เพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ถือเป็นเรื่องปกติ
เมื่อถามย้ำว่านายทักษิณ จะมาให้คำแนะนำกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า มองว่านายทักษิณ คงไม่มายุ่งตรงนี้ เพราะพรรคมีโครงสร้างของพรรค มีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่าในฐานะเลขาธิการพรรค มีโอกาสที่จะขอคำแนะนำหรือปรึกษากับนายทักษิณ บ้างหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า นายทักษิณมีประสบการณ์และมีความรู้ และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศ เป็นบุคคลสำคัญการได้รับคำแนะนำจากนายทักษิณ ตนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา หากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่อง
เมื่อถามว่า ภายในพรรคได้มีการพูดคุยกับน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย บ้างหรือไม่ หลังนายทักษิณได้รับการอภัยโทษ นายประเสริฐ กล่าวว่า ยังไม่มีการพูดคุยรายละเอียดในเรื่องนี้ แต่หลังจากที่ทุกคนทราบข่าวก็ดีใจ และพรรคมีความยินดีที่นายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษ และพ้นโทษในครั้งนี้