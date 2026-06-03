เอกนิติ ย้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องให้คนเดือดร้อนที่สุด หลังกระแสวิจารณ์ ตัดสิทธิผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษี

เอกนิติ แจง กระแสวิจารณ์ ตัดสิทธิผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษี ยัน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สิทธิ์กลุ่มที่เดือดร้อนที่สุด
เมื่อเวลา 06.35 น. วันที่ 3 มิถุนายน ที่ท้องสนามหลวง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษี ว่า จริง ๆ เป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันนี้มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการ ซึ่งกระทรวงการคลัง ก็ได้ไปดูทุกกระบวนการ การที่มีเกณฑ์หลายอย่างเพราะต้องคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุด ถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการ เพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่าง ๆ กระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้ว
Advertisement