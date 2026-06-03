นายกฯ นำทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 149 รูป ถวายพระราชกุศล

นายกฯ นำทำบุญตักบาตร 149 พระสงฆ์ ถวายพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน ที่สนามหลวง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย และนางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
โดยมีคณะองคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชน ร่วมพิธี
เมื่อนายกฯเดินทางถึงปะรำพิธีท้องสนามหลวง สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ นายกฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายคำนับ และถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ จำนวน 10รูป ให้ศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
จากนั้นประธานองคมนตรี คณะองคมนตรีและภริยา นายกฯ ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน149 รูป นายกฯถวายผ้าไตรจำนวน 10 ไตร กรวดน้ำรับพร กราบลาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
จากนั้นนายกฯได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 149 รูป เป็นอันเสร็จพิธี
ต่อมาเวลา 08.00 น. ที่ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมนางธนนนท์ ชาญวีรกูล คู่สมรส ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธี
โอกาสนี้ นายกฯและคู่สมรส ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชุดที่ 1 นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ในนาม “นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี”ชุดที่ 2 นายกรัฐมนตรีและคู่สมรส ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ในนาม “นายกรัฐมนตรีและคู่สมรส”
ชุดที่ 3 คู่สมรสนายกรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรสรองนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ในนาม “คณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี”
จากนั้น นายกฯและคู่สมรส ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ฯ เสร็จพิธี
จากนั้นเวลา 19.29 น. นายกฯรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง