อนุทิน ยินดี ทักษิณ พ้นโทษ ลั่น วันมงคล ไม่ขอตอบเรื่องอื่น
เมื่อเวลา 07.32 น. วันที่ 3 มิถุนายน ที่ท้องสนามหลวง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ว่า รับทราบจากข่าวแล้ว ขอแสดงความยินดีกับท่าน วันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่น
นายอนุทิน กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนว่าในวันเดียวกันนี้ เวลา 19.00 น. ที่ท้องสนามหลวง จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฝากเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระราชินี ถวายพระองค์ท่านเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเดียวกันนี้นายกฯ ได้เปลี่ยนใช้รถยนต์Toyota bZ4X สีดำ ทะเบียน จต32
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ เป็นพาหนะในการเดินทาง
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