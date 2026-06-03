พิณทองทา น้ำตาคลอ เผยครอบครัวชินวัตร ปลาบปลื้ม ทักษิณ พ้นโทษ บอกช่วงนี้อยู่บ้านกับหลานๆ
เมื่อเวลา 07.35 น.วันที่ 3 มิถุนายน ที่ท้องสนามหลวง น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พร้อมด้วยณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ คู่สมรส และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ คู่สมรสของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 149 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 บริเวณท้องสนามหลวง
น.ส.พินทองทา กล่าวภายหลังร่วมพิธี ด้วยความตื้นตันและมีน้ำตาคลอ กรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ้นโทษในครั้งนี้ ว่า รู้สึกดีใจกับคุณพ่อ ดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ภายในครอบครัว มีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมาก แค่พูดคุยกันว่าดีใจกับครอบครัวของเรา
เมื่อถามว่า จะมีทำบุญอะไรหรือไม่ น.ส.พินทองทา กล่าวว่า ในครอบครัวก็มีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้ว และหลังจากนี้คงจะไปไหนมาไหนกันสะดวกมากขึ้น แต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญ ก็คงทำในสิ่งดีๆ แต่ตอนนี้รู้สึกตื้นตัน พูดไม่ออก
เมื่อถามว่าทางทนายได้มีการแจ้งขั้นตอนหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ น.ส.พินทองทา กล่าวว่า คาดว่าจะต้องรอเรื่องอย่างเป็นทางการก่อน
นางสาวพินทองทายังกล่าวด้วยว่าภายในครอบครัวได้มีการพูดคุยกัน รวมถึงกับน.ส.แพทองธาร ด้วย ครอบครัวเราดีใจ เพราะผ่านมาช่วงหนึ่งแล้ว ช่วงนี้ก็นิ่งๆ แต่ก็รู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น รู้สึกปลาบปลื้มกับสิ่งที่ได้รับอิสระ คุณพ่อก็สบายขึ้น แค่นี้ก็เป็นที่สุดของลูกๆกับครอบครัวแล้ว
เมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันช่วงนี้ นายทักษิณอยู่กับหลานๆใช่หรือไม่ น.ส.พินทองทา กล่าวว่า คุณพ่ออยู่บ้าน ช่วงนี้เงียบสงบดี แต่หลานเข้าไปหาหนาแน่น ก่อนจะย้ำว่า บอกได้เลยว่าหนาแน่น 7 คน
ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากนี้จะมีการนัดกันภายในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนที่ไหนหรือไม่ นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า ยังไม่มีกำหนดการอะไรเลย แต่ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี