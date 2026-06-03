บิ๊กดุลย์ ยัน ชายแดนไทย-กัมพูชา ปกติ เชื่อหน่วยงานพื้นที่แก้ปัญหาได้ ปัดตอบ 3 จชต.ระอุ โยงกระบวนการพูดคุยเดินหน้าหรือไม่
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 3 มิถุนายน พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะพื้นที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ที่เกิดเหตุยั่วยุกันเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่า ยืนยันว่าสถานการณ์ปกติ ไม่มีอะไร เชื่อว่าเขาสามารถแก้ไขปัญหากันได้
เมื่อถามว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจะเป็นการยั่วยุ นำไปสู่การปะทะรอบ 3 หรือไม่ รมว.กลาโหม กล่าวว่า เรามีกฎการปะทะอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วง และเชื่อว่าหน่วยแก้ปัญหาได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่มีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร เนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุขึ้นถี่ พล.ท.อดุลย์ เลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์ โดยกล่าวย้ำหลายครั้งว่า วันนี้มาทำบุญ
เมื่อถามย้ำว่าการเกิดเหตุเช่นนี้ถี่ขึ้น เนื่องจากจะเริ่มกระบวนการพูดคุยหรือไม่ พล.ท.อดุลย์ ปฏิเสธตอบคำถามและรีบเดินขึ้นรถกลับทันที