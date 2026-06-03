4 มิ.ย.รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

4 มิ.ย.รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 พร้อมเชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2569 เวลา 19.00 น. ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาล จะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตฯ พร้อมมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคล
รัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงาน อาทิ คณะองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ เอกอัครราชทูต องค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติ ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตฯ
น.ส.รัชดา กล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่เวลา 18.50 น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน