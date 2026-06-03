รอง ผบ.ทบ. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน เวลา 07.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมทั้งคณะองคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระ และคณะรัฐมนตรี
ในส่วนของกองทัพบก พล.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการทหารบก(รอง ผบ.ทบ.) เป็นผู้แทน พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ร่วมกับคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยได้กระทำพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 149 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
ทั้งนี้ กองทัพบกมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการศิลปาชีพ การสืบสานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัย เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย