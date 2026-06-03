อภิสิทธิ์ ลงพื้นที่ฟังเสียงสะท้อนวินมอเตอร์ไซค์ ทวงถามรัฐบาลเยียวยาน้ำมัน จ่ออภิปรายสภา 4 มิ.ย.

“อภิสิทธิ์” ถามรัฐบาลเกิดอะไรขึ้นกับโครงการเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์ หลังลงพื้นที่พบยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เตรียมนำเรื่องเข้าอภิปรายพ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน พรุ่งนี้
เมื่อวันวันที่ 3 มิถุนายน ที่ซอยฤือชา เขตพญาไท นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยหลังจากการพูดคุยกับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ภายหลังลงพื้นที่ย่านชุมชนฤือชา พร้อมพานายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 5 เพื่อรับฟังปัญหาปากท้องและติดตามความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ ว่าได้รับเสียงสะท้อนเรื่องมาตรการช่วยเหลือราคาน้ำมันที่รัฐบาลเคยมีมติไว้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา และเปิดให้มีการลงทะเบียน ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่ากลุ่มวินมอเตอร์ไซค์จำนวนมากยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม หลายคนที่ลงทะเบียนไปก็ยังไม่มีการตอบรับ
“ทั้งที่เรื่องนี้ รมว.คลัง เป็นคนพูดเองว่า เป็นการช่วยเหลือลักษณะมุ่งเป้าซึ่งตรงที่สุดกับการแก้ปัญหาเรื่องพลังงาน จึงอยากทวงถามไปถึงรัฐบาลว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการนี้” นายอภิสิทธิ์กล่าว
เมื่อถามว่าจะนำเรื่องนี้เข้าไปหารือในสภาฯหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่าเดี๋ยวคงมีโอกาสเพราะในวันที่ 4 มิถุนายน มีการประชุมสภาฯ ซึ่งจะมีการอภิปรายเรื่องพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)กู้เงิน 4 แสนล้านบาท