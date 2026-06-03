อภิสิทธิ์ นำทีม ถวายราชสักการะ ‘พระราชินี’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ประชาธิปัตย์ ถวายราชสักการะ ‘พระราชินี’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 3 มิถุนายน ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย กรรมการบริหาร (กก.บห.)พรรคฯ ส.ส.พรรคฯ อดีต ส.ส.พรรคฯ คณะผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) สมาชิกพรรคฯ และเจ้าหน้าที่พรรคฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ในพิธีดังกล่าว นายอภิสิทธิ์ ได้นำคณะร่วมวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2569 บรรยากาศเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ