สนามบินภูเก็ต จ่อเปิดช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ 13 มิ.ย.นี้ แก้หนาแน่น-ลดขั้นตอน

รองโฆษกรัฐบาล เผย สนามบินภูเก็ต เตรียมเปิดระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ 13 มิ.ย นี้ แก้ไขปัญหาความหนาแน่น-ลดขั้นตอน-เพิ่มประสิทธิภาพรองรับผู้โดยสารช่วงหนาแน่น
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ถึงความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต รวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านช่องตรวจคนเข้าเมือง ว่า รัฐบาลกำชับให้ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมเร่งแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสาร ในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่น โดยเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ขาออก อย่างเป็นทางการในวันที่ 13 มิ.ย. นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพิ่มความรวดเร็วของการตรวจหนังสือเดินทาง ลดเวลารอคอย และยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต
น.ส.พลอยทะเลกล่าวว่า การให้บริการในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต อยู่ภายใต้ขั้นตอนและมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีแก่ผู้โดยสาร ภายใต้แนวคิดปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ