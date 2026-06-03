พนัส ชี้ปฏิทินประกันสังคม เป็นการคืนกำไร ยันกลับมาเป็นบอร์ด แจกใหม่ให้ถึงมือ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน นายพนัส ไทยล้วน ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ทำความเข้าใจก่อนนะน้องๆ ว่า ปฏิทินราคาแผ่นละ 10 บาทเท่านั้น น้องๆ ที่เป็นผู้ประกันตนถามผมว่าผมไม่เคยป่วยหรือใช้สิทธิใดๆ จากประกันสังคมมาตลอด 5 ปีนี้ ผมจ่ายเดือนละ 500 บาทปีละ 6,000 บาท ประกันสังคมคืนกำไรเป็นปฏิทินให้กับผมในราคาแผ่นละ 10 บาทเท่านั้น มันยังตัดออกไป ผมจะจำพวกมันไว้ผมฝ่าตีนเลย
ผมบอกว่าเออก็จำให้ดีๆ ก็แล้วกันว่า ใครทำเรา ผมยังบอกต่อไปว่า เราน่าจะทำปฏิทินแจกให้กับผู้ประกันตนทุกคน ปีละ 1 ครั้งค่าใช้จ่ายคนละ 10 บาท ไอเดียนี้คิดว่า ถ้าทีมเรา ได้รับเลือก น่าจะต้องริเริ่ม อย่างน้อยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่อยู่ในโรงงาน 10 ล้านคน “แถมแจกให้ถึงมือง่ายด้วย”
ไม่เป็นไรจำไว้จำให้ดีๆ ยังให้ขึ้นใจ บัญชีชำระแค้นกำลังมาแล้ว มันอยากเป็นศัตรู ก็ได้ ไม่เป็นไรมันยากเย็นตรงไหนเลย ในส่วนตัวไม่เคยหวั่นไหวกับเสียงนกเสียงกาเลย ถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องยึดหลักของผู้นำ “สิงโตเดินหน้าไม่เคยหันมามองเวลาหมาเห่า”
ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกมา ก็ได้มีประชาชนผู้ประกันตนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ
“ผมจ่าย875ไม่เอาปฏิทิน”
“จ่ายประกันสังคมมาจนอายุ 50 ปี ไม่เคยได้ ปฏิทิน และกรู่ไม่อยากได้ อยากได้สวัสดิการที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น สตางค์แแดงเดียวเอาทำเรื่องไร้สาระปัญญาอ่อนไม่ได้”
“ปฏิทินเค้าดูบนมือถือหมดแล้ว”
“เอาเวลาไปติดตามงบประมาณการใช้จ่ายของประกันสังคม ให้มันตอบโจทย์ผู้ใช้แรงงานดีกว่าครับ มาเสียเวลาอะไรกับ ปฏิทิน หมวก”
“เหตุผลที่ต้องแยกคืออะไร ตอบหน่อยโคตรอยากรู้ ผมก็ไม่อยากได้ ทุกวันนี้ ปฏิทินตั้งโต๊ะมีแทบทุกภาคส่วนที่แจก เอาเงินไปพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นไม่ว่าจะระบบ ผลประโยชน์ตอนเกษียณ ค่ายา อะไรดีกว่าไหม”