นายกฯ เดินตลาดศรีย่าน เช็กเรตติ้ง ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ ปลื้ม ปชช.ช้อปคึกคัก
เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 3 มิถุนายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินตลาดศรีย่าน พบปะพ่อค้าแม่ค้า ตามร้านค้าต่าง ๆ และประชาชน ที่มาจับจ่ายใช้สอย พร้อมติดตามการใช้สิทธิ์ ในโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 โดยไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวนายกฯ
ในระหว่างลงพื้นที่ นายกฯแวะซื้อผลไม้จากร้านประจำ โดยจ่ายเงิน ผ่านโครงการไทยช่วยไทย พลัส และสอบถามประชาชนที่เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าโชห่วย โดยซื้อเงาะและลิ้นจี่กระป๋อง ซีอิ๊วขาว
จากนั้น นายกฯ เดินไปสอบถามการค้าขาย ที่ร้านจิวลูกชิ้นปลาเยาวราช ซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส พร้อมถ่ายภาพทำท่าพลัส ร่วมกับเจ้าของร้าน ก่อนแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัว เลือกซื้อช้อนสั้นสเเตนเลส 2 กล่อง และกล่องใส่รองเท้า และก่อนเดินทางกลับ นายกฯ แวะซื้อน้ำชง โดยสั่งเมนูนมชมพู ที่ร้านกาแฟ ซื้อทุเรียน พร้อมแจกให้ประชาชน
โดยตลอดการลงพื้นที่ นายกฯแวะพูดคุยทักทายผู้ประกอบการ และประชาชนที่มาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกับถ่ายรูป อย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคัก สะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยประชาชน ส่วนหนึ่งระบุว่า โครงการไทยช่วยไทย พลัส ใช้งานได้ดีมาก