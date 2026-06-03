ป.ป.ช. ลุยสอบเพิ่ม ‘สมบัติ ธรธรรม’ ปมร่วมตกแต่งบัญชีทรัพย์สินฯ บิ๊กโจ๊ก-ภริยา หากพบผิดจ่อสาวคดีเก่า
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน รายงานข่าวจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการไต่สวนกรณีกล่าวหา นายสมบัติ ธรธรรม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอนุกรรมการเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1 อนุกรรมการเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 2 อนุกรรมการ เรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ และอนุกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินประจำสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 1 กับพวก จัดทำพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าใช้เป็นเอกสารประกอบการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคล โดยมิชอบ
โดยได้พิจารณาสำนวน บก.ปปป. 1420 หน้า ที่ระบุว่า นายสมบัติ ธรธรรม นายจัตุรงค์ พานิซเจริญ และ น.ส.อารยา งามล้วน เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกันกระทำผิดในการตกเเต่งบัญชีทรัพย์สินเเละหนี้สินของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล และ ภริยา ที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน ป.ป.ช. โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าให้ไต่สวนนายสมบัติเพิ่มเติม พร้อมเปิดโอกาสให้นายสมบัติได้ชี้แจงในเร็วๆ นี้
แหล่งข่าวกล่าวว่า หากกรณีนี้มีมูลความผิดคณะกรรมการไต่สวนฯ จะเสนอความเห็นให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติ และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายตามลำดับ ขณะเดียวกันยังพบว่านายสมบัติกับพวกมีสำนวนข้อกล่าวหาอื่นๆ ที่พัวพันกับสำนวนข้างต้นอีกหลายสำนวน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. กำลังดำเนินการอย่างรัดกุม เพื่อให้ทันกับกรอบระยะเวลาในการไต่สวนคดีทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 48 คือ 2 ปี ขยายได้อีก 1 ปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมบัติเคยทำหน้าที่ที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. และคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. หลายสมัย และยังพบว่านายสมบัติเคยลงสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.ช. แต่ไม่ผ่านความเห็นของ ส.ว. โดยมีเสียงเห็นชอบ 110 เสียง ไม่เห็นชอบ 84 เสียง แต่ผลคะแนนเห็นชอบไม่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (125 คะแนน) ทำให้มติของที่ประชุมมีผลไม่เห็นชอบให้นายสมบัติรับตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.
นอกจากนี้ปลายเดือน มี.ค. 2567 นายสมบัติได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ประจำสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและการรัฐวิสาหกิจ 1 (ในสังกัดของนายเอกวิทย์) เพราะช่วงนั้น บก.ปปป.ส่งสำนวนให้สำนักงาน ป.ป.ช.พิจารณาความผิดของนายสมบัติกับพวกที่ร่วมกระทำผิดในกรณีตกแต่งบัญชีทรัพย์สินของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกันยังพบว่านายสมบัติได้ไปทำหน้าที่ที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงานประจำกรรมการ กสทช. (นายสมภพ ภูริวิกรัยวงศ์) ตามคำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ 912/2567 ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของบุคลากรในสำนักงาน กสทช.กับคำสั่งดังกล่าวเพราะนายสมบัติถูก บก.ปปป.ตั้งข้อกล่าวหาข้างต้น
จากนั้นปลายปี 2568 บช.ก.ได้แจ้งข้อหา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ นายสมบัติ กับพวก (รวมถึงนายเอกวิทย์) ว่า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์กับพวกร่วมให้สินบนทองคำ 246 บาท แก่นายเอกวิทย์ ก่อนที่นายเอกวิทย์จะพิจารณาสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์ ซึ่ง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา โดยพบว่า พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิสมัย อดีตตำรวจที่ใกล้ชิด พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ถูกสั่งให้นำทองคำ 246 บาท ไปให้นายเอกวิทย์ที่ลานจอดรถสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ เขตทวีวัฒนา กทม. ในวันที่ 1 ก.ย. 2567 ต่อมานายสมบัติได้เจรจากับ พ.ต.อ.ภาคภูมิให้ไปรับทองคำคืนจากนายเอกวิทย์ และให้ยึดถือทองคำนั้นเป็นของตัวเองไป เเต่ พ.ต.อ.ภาคภูมิปฏิเสธ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมายังพบว่านายสมบัติกับ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ อดีตกรรมการ ป.ป.ช.และอดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง เคยปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร ขสมก. (บอร์ด ขสมก.) ปี2542 และถูกร้องเรียนมาที่สำนักงาน ป.ป.ช.ว่ามีส่วนทุจริตใน ขสมก. 2 ประเด็น
โดยมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. วันที่ 13 ส.ค.2558 ที่มี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ปฏิบัติหน้าที่ประธาน ป.ป.ช. และ นายวิชา มหาคุณ ในฐานะกรรมการ ป.ป.ช.ขณะนั้น พบว่านายวิชาร่วมลงมติข้างต้นด้วย โดยวันนั้นมีมติว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณารายงานการไต่สวนของอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงดังนี้
1.กรณีข้อกล่าวหา นายพีระพงศ์ อิศรภักดี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กับพวกรวม 14 คน คือ กรณีช่วยเหลือบริษัท เอสแมพ จำกัด ด้วยการลดหนี้ค่าเช่าเนื้อที่โฆษณารถโดยสารธรรมดาที่บริษัทคงค้าง โดยการลดหนี้ดังกล่าว รัฐวิสาหกิจสามารถทำได้ ดังนั้นข้อเท็จจริงกรณีนี้ จึงฟังไม่ได้ว่ามีการช่วยเหลือบริษัทเอกชนรายนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป
2.กรณีการประกวดราคาให้เช่าเนื้อที่โฆษณารถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู เมื่อ พ.ศ.2543 โดยมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติว่า บอร์ด ขสมก.มีอำนาจแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่ประกาศกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาให้เช่าเนื้อที่โฆษณาดังกล่าว และไม่จำต้องยกเลิกการประกวดราคาหากเกิดประโยชน์แก่ ขสมก. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้ข้อกล่าวหานี้ตกไป
ส่วนผู้ถูกกล่าวหาคือนายสมบัติ ธรธรรม และ พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า ได้ยกคำกล่าวหาขึ้นพิจารณาเกิน 10 ปี จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
แหล่งข่าวกล่าวว่า มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. คราวนั้นลงมติว่า กรณีนี้แม้มีความผิด แต่การกระทำตามข้อกล่าวหาเกินเวลา 10 ปี คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงให้เหตุผลไม่รับไว้ไต่สวน แต่ทราบว่าในขณะนั้นสำนวนนี้มีเอกสารชัดเจนที่จะเอาผิดได้ อีกทั้งมีข้อถกเถียงว่าคดีดังกล่าวยังไม่ขาดอายุความในการชี้มูลการกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.บางคน ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว จึงถูกจับตาและไม่เปิดโอกาสให้ขยับตำแหน่งหน้าที่นับแต่นั้นมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่นางสาวสุภานั้นถูกไต่สวนทั้งสองกรณีในฐานะบอร์ด ขสมก.ชุดดังกล่าว และเมื่อมติข้างต้นปรากฏ นางสาวสุภาจึงไม่ถูกชี้มูลความผิดและทำหน้าที่จบครบวาระ