ทัพไทย ย้ำจุดยืนยึดสันติวิธี ไทย–กัมพูชา ไม่ตอบโต้รายวัน วอนประชาชนติดตามข่าวสารอย่างมีสติ

ทัพไทย ย้ำจุดยืนยึดสันติวิธี–ข้อตกลงร่วม ไทย–กัมพูชา ไม่ตอบโต้รายวัน ชี้วัดความเชื่อมั่นจาก “การปฏิบัติจริง” วอนประชาชนเชื่อมั่นการทำงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ติดตามข่าวสารโซเชียลอย่างมีสติ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชา กล่าวให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นไทย–กัมพูชา ในช่วงที่ผ่านมา ว่า ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ความเคารพซึ่งกันและกัน และการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้
ประเทศไทยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ทุกถ้อยแถลง หรือทุกข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวัน เพราะเห็นว่าการแข่งขันกันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหา และอาจส่งผลให้บรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างกันลดลง
สิ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากกว่าคือการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันไว้ โดยเฉพาะการลดระดับความตึงเครียด การหลีกเลี่ยงการยั่วยุ การงดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอม การป้องกันความเข้าใจผิด และการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
ประเทศไทยเชื่อว่าความน่าเชื่อถือของทุกฝ่ายไม่ได้วัดจากถ้อยแถลง หรือข้อความที่เผยแพร่ในแต่ละวัน แต่วัดจากการปฏิบัติจริงว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ได้ตกลงร่วมกันไว้หรือไม่ ความไว้วางใจระหว่างประเทศเกิดจากการกระทำที่ต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ และมีความสุจริตใจ
“ประเทศไทยจะไม่แข่งขันกันด้วยวาทกรรม แต่จะยึดข้อเท็จจริง กฎหมายระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมเป็นหลัก เพราะความไว้วางใจเกิดจากการกระทำ ไม่ใช่เพียงถ้อยคำ”
ประเทศไทยจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วมที่ได้ให้ไว้ต่อกันและต่อประชาคมระหว่างประเทศ ร่วมกันลดการยั่วยุ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ความเกลียดชัง หรือความแตกแยก และร่วมกันรักษาบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจา และการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี
ประเทศไทยยังคงพร้อมใช้กลไกทวิภาคี กลไกทางการทูต และช่องทางความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งหมดในการหารืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขประเด็นต่าง ๆ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง กฎหมายระหว่างประเทศ และความเคารพซึ่งกันและกัน
“วันนี้สิ่งที่ประชาคมโลกจับตา ไม่ใช่ว่าใครพูดอะไร แต่คือทุกฝ่ายปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่ได้ให้ไว้หรือไม่”
พล.อ.อ.ประภาส กล่าวอีกว่า ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยจะยังคงรักษาสิทธิ อธิปไตย และผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ โดยดำเนินการด้วยความรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความชอบธรรม เพื่อให้ทุกมาตรการเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศ
“ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยสติและวิจารณญาณ ไม่ตื่นตระหนก ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือน และติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และให้มั่นใจว่า รัฐบาล กองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยกำลังดำเนินการทุกมิติอย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง และเป็นเอกภาพ โดยยึดถือผลประโยชน์แห่งชาติ ความปลอดภัยของประชาชน อธิปไตยของประเทศ และหลักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นสำคัญ สติ ความสามัคคี ความอดทน และการยึดมั่นในข้อตกลงร่วม จะเป็นพลังสำคัญในการลดความตึงเครียด สร้างความไว้วางใจ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนต่อไป”พล.อ.อ.ประภาส กล่าว