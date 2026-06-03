เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ พระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 3 มิถุนายน เหล่าทัพได้จัดให้มีการยิงสลุตหลวงจำนวน 21 นัด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ในส่วนของกองทัพบก พิธียิงสลุตหลวงดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการยิงสลุตจำนวน 21 นัดอย่างสมพระเกียรติ
กองทัพเรือ ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดย กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ทำการยิงสลุตหลวง ด้วยปืนใหญ่ขนาด 76/40 มิลลิเมตร เป็นหน่วยรับผิดชอบในการยิงสะดุตจำนวน 21 นัด อย่างสมพระเกียรติ
กองทัพอากาศ ณ อุทยานการบินกองทัพอากาศ โดย กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ 21 นัด ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2569
สำหรับการยิงสลุต ถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือบุคคลสำคัญ โดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควัน มีเกณฑ์จำนวนนัดตามควรแก่เกียรติยศ ปัจจุบันประเทศไทยยึดตามหลักเกณฑ์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีฉัตรมงคล รวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐ โดยจะทำการยิงสลุตจำนวน 21 นัด เพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด