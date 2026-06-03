อนุทิน ฮึ่มร้านค้าย่านห้วยขวาง รับเงินหยวนแทนบาท ลั่นจนท.ตรวจตลอด ทุกอย่างอยู่ใต้กม.

นายกฯ เผย จนท.ตรวจตลอด หลังเสียงโวย ร้านค้าย่านห้วยขวาง ใช้เงินหยวนแทนบาท ลั่นทุกอย่างอยู่ใต้กฎหมาย
เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 3 มิถุนายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงเสียงสะท้อนของนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ว่าร้านค้าย่านห้วยขวาง ให้ใช้จ่ายเป็นเงินหยวนแทนเงินบาทว่า อย่างที่บอกว่ามีการตรวจตราอยู่แล้ว ทุกวันนี้มีการจับกุมผู้กระทำผิดแทบทุกวัน ทั้งผู้มีอิทธิพล ยึดชายหาดมาทำกิน การข่มขู่ผู้คน พอไปดำเนินการก็ไปโดนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีอะไรอีกเยอะแยะ แต่ทุกอย่างทำภายใต้กฎหมาย ทุกอย่างดำเนินการไปด้วยความยุติธรรม ใครไม่ผิดก็กลับไปทำงาน ส่วนการโยกย้ายให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางก็เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง เป็นการกระทำตามปกติทั่วไป