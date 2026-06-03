อนุทิน ปลื้ม ไทยช่วยไทยพลัส กระแสดี ยัน ไม่ปรับเงื่อนไขบัตรคนจน แต่รับฟังไปปรับปรุงโครงการหน้า

‘อนุทิน’ ปลื้ม ‘ไทยช่วยไทยพลัส’ กระแสดี แจงปม วิจารณ์เงื่อนไขบัตรคนจน ยัน ไม่ปรับหลักเกณฑ์ รับ ฟังเสียงไปทำโครงการใหม่ให้ถูกใจ
เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 3 มิถุนายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงเสียงตอบรับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส หลังลงสำรวจที่ตลาดศรีย่าน ในวันเดียวกันนี้ว่า ตนไปศรีย่านประจำอยู่แล้ว ไปรับประทานอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไปทานอยู่หน้าตลาดศรีย่าน พอดีเห็นประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทยพลัส เห็นความคึกคักมากพอสมควร ได้สอบถามทั้งคนซื้อคนขายเขาพึงพอใจ
ผู้สื่อข่าวถามว่าเห็นกระแสแล้วน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่จะช่วยประชาชนในช่วงนี้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า คิดว่าทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ทั้งผู้ซื้อผู้ขาย เราเน้นช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทั้งค่าน้ำมัน ค่าไฟ เมื่อได้ดูของจริงเห็นว่าไม่ใช่แค่ซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวซื้อผลไม้ ร้านของชำร้านสะดวกซื้อต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นห้างก็มีคนเข้าไปเข้าคิวใช้สิทธิ ทั้งไทยช่วยไทยพลัส และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อได้ถามไปเขาก็พึงพอใจ
เมื่อถามว่ามีเสียงสะท้อนขออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ขออย่าให้หยุด จึงบอกไปว่าถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดี อย่างที่บอกเป็นการช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปมีการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆ คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่ต้องหาโปรแกรมดีๆ หาโครงการดีๆ มาให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว ส่วนกรณีที่คนลงทะเบียนไม่ครบ 30 ล้านสิทธิที่เตรียมไว้ เงินส่วนนี้ก็จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหากมีสิ่งจำเป็นเร่งด่วนภายใต้กฎเกณฑ์ พ.ร.ก.กู้เงิน เพราะเรากู้ตามจำนวนที่ใช้
ผู้สื่อข่าวถามว่าหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีที่นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้ว พ่อแม่จะถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการ ทำให้ถูกวิจารณ์ว่าหลักเกณฑ์เข้มเกินไป นายอนุทินกล่าวว่า ปัญหาต่างๆ ก็ต้องมีบ้าง เรื่องโครงการเหล่านี้ เรายังประโยชน์ให้กับประชาชนตั้งเกือบ 30 ล้านคน ก็อาจมีคนพอใจ ไม่พอใจ เราก็ไปรวบรวมสำรวจความพึงพอใจ ตรงไหนที่ประชาชนไม่พอใจที่เกิดจากที่เรารู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวเสียเมื่อไหร่ ก็จะมีอะไรที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อถามย้ำว่ารอบนี้ต้องยึดหลักเกณฑ์นี้ใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ดำเนินการไปแล้วไปลงทะเบียนเพิ่มไม่ได้แล้ว วันนี้ที่ไปเดินตลาดหลายคนก็ไม่ได้เข้า บางคนบอกไม่เข้า เพราะขายดีอยู่แล้วไม่อยากวุ่นวายเสียเวลาสแกนเสียเวลาไปตรวจสอบยอดต่างๆ เขาก็เลือกทางของเขา แต่หลายคนเข้าไม่ถึงระบบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรก็ต้องมาดูว่าเพราะอ่อนประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือไม่เราก็ต้องหาแนวทางให้เขากลับเข้ามาในระบบของรัฐในโครงการถัดไป นี่คือนโยบายที่ตนจะพูดกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯและ รมว.คลัง ตนไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอนาคตหลังฟังเสียงสะท้อนแล้วจะปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า อย่างที่ตนไปเดินก็เจอเป็นร้อยคน ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไทยช่วยไทยพลัส ก็ไม่เห็นมีใครบ่น
เมื่อถามว่าคนที่ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม อาจรู้สึกว่าจะเสียสิทธิเพราะหลักเกณฑ์เข้มขึ้น นายอนุทินกล่าวว่า ยังไม่รับทราบแต่ว่าเขาพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงให้สิทธิเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เมื่อถามว่าผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม 13 ล้านคน จากหลักเกณฑ์ใหม่จะทำให้ผู้มีสิทธิมากขึ้นหรือน้อยลง นายอนุทินกล่าวว่า เดี๋ยวให้นายเอกนิติมาตอบรายละเอียด ตนให้การสนับสนุนเชิงนโยบาย แต่คนที่จะนำข้อมูลต่างๆ มาตัดสินใจคือกระทรวงการคลัง ก็ต้องให้เขาเสนอมา