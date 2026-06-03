มทภ.2 ตรวจพื้นที่แนวชายแดน ติดตามความพร้อม กำลังพล-ยุทโธปกรณ์ ย้ำ พร้อมรบเต็มพิกัด

แม่ทัพภาค 2 เข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล ถึงหน้าแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ติดตามความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ย้ำพร้อมรบเต็มพิกัด
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดน ติดตามความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี พร้อมรับฟังปัญหาการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์อธิปไตยของชาติอย่างใกล้ชิด
ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 เน้นย้ำการดูแลกำลังพลในทุกมิติ ให้มีความพร้อมทั้งกำลังกาย กำลังใจ และขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์และภารกิจด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ย้ำว่า ความมั่นคงของชาติ ต้องเริ่มจากกำลังพลที่พร้อมรบ พร้อมปฏิบัติ และไม่ถูกทอดทิ้ง โดยให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลทุกนาย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานและประเทศชาติโดยรวม