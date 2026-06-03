โปรดเกล้าฯ เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ องคมนตรี เป็นกรรมการพระคลังข้างที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งสำนักงานพระคลังข้างที่ ที่ 35/2569 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพระคลังข้างที่ โดย พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ ระบุดังนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ องคมนตรี เป็นกรรมการพระคลังข้างที่ สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2569
สำหรับ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (คนที่ 21) ลำดับที่ 24 (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2568) จากนั้นวันที่ 30 กันยายน 2568 พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ ลงนามในคำสั่งสำนักงานพระคลังข้างที่ ที่ 31/2568 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแต่งตั้งนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
- แต่งตั้ง เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่า ธปท. เป็น ที่ปรึกษา สำนักงานพระคลังข้างที่
- โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติ เป็น องคมนตรี
- ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ‘เศรษฐพุฒิ’ องคมนตรีคนใหม่ เฝ้าฯ
- เปิดประวัติ เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ จากผู้ว่าการแบงก์ชาติ สู่องคมนตรี
ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ” เป็นองคมนตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป