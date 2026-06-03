ทภ.2 แจงปมวัตถุคล้ายทุ่นระเบิดที่ตาเมียง ชี้เป็นทุ่นระเบิด Type72 สภาพเก่า-ชำรุด ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน

ทภ.2 แจงปมพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายทุ่นระเบิดกลางสนามกีฬา ตาเมียง พบเป็นทุ่น Type 72 สภาพเก่า ชำรุด ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน คาดถูกนำมาทิ้ง เร่งตรวจสอบที่มา ย้ำหากพบวัตถุต้องสงสัยห้ามแตะต้องเด็ดขาด
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีที่ปรากฏภาพและข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายทุ่นระเบิดบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 โดยมีการเผยแพร่ภาพการนำวัตถุดังกล่าวขึ้นมาตรวจสอบ จนสร้างความสนใจและความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่
โดยกองกำลังสุรนารีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยทันที เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้แก่ประชาชน ซึ่งผลการตรวจสอบเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 โดยหน่วยทหารในพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) พบว่า วัตถุดังกล่าวเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด Type 72 ซึ่งอยู่ในสภาพเก่า ชำรุด และผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน
ทั้งนี้ จากการพิจารณาสภาพพื้นที่โดยรอบและตำแหน่งที่ตรวจพบ ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยงภัยจากทุ่นระเบิดเดิมพอสมควร เจ้าหน้าที่ประเมินในเบื้องต้นว่า มีความเป็นไปได้ที่ วัตถุดังกล่าวอาจถูกนำมาทิ้งไว้ในพื้นที่ หรือมีการเคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่อื่นก่อนนำมาทิ้ง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในทุกมิติ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บกู้และควบคุมวัตถุดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทำลายตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่า พื้นที่ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ยังคงมีการสำรวจ ตรวจสอบ และเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ชายแดน”
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน หากพบวัตถุต้องสงสัย วัตถุคล้ายระเบิด หรือทุ่นระเบิดในพื้นที่ใดก็ตาม ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ ห้ามสัมผัส เคลื่อนย้าย หรือดำเนินการใด ๆ กับวัตถุดังกล่าวโดยเด็ดขาด และให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ยังคงมุ่งมั่น ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตามแนวชายแดน อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง