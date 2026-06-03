ณัฐชา ทวงสุชาติ ครบ 7 วัน ปลาหมอคางดำหายเข้ากลีบเมฆ ถกต่อ กมธ.ปภ.พรุ่งนี้ หวังเฮ้งมาแจงเอง

ณัฐชา ทวง ‘สุชาติ’ ครบกำหนด 7 วัน กลับไม่แจงปัญหาปลาหมอคางดำ ถกต่อใน กมธ.ปภ.พรุ่งนี้ หวัง ‘เฮ้ง’ มาด้วยตัวเอง
จากกรณีที่ประชุมวุฒิสภาวาระพิจารณากระทู้ถามสดของนายเทวฤทธิ์ มณีฉาย ส.ว. เรื่องความคืบหน้าในการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในประเทศไทย ถามนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายสุชาติมาตอบด้วยตนเองเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พร้อมให้คำมั่นสัญญาต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าจะกลับไปรวบรวมข้อมูลจากทั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมประมงมาตรวจสอบร่วมกันอย่างละเอียด โดยขอเวลาประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วนทุกด้านกลับมาตอบนายเทวฤทธิ์ด้วยตนเอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหานี้และดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนั้น
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) ระบุถึงเรื่องดังกล่าวว่า ครบ 7 วันแล้ว แต่คำตอบเรื่องปลาหมอคางดำยังเงียบหายเข้ากลีบเมฆ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้คำมั่นต่อสาธารณะว่าจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และนำคำตอบเกี่ยวกับปัญหาปลาหมอคางดำกลับมาชี้แจงภายใน 7 วัน
วันนี้ครบกำหนดตามที่รับปากไว้แล้ว แต่สิ่งที่ประชาชนได้รับกลับมา ไม่ใช่คำตอบ ไม่ใช่ความคืบหน้า และไม่มีแม้แต่สัญญาณใดๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งที่ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่เป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ชาวประมง และประชาชนในหลายจังหวัดทั่วประเทศ วันนั้นมีการรับปากว่าจะหาความจริงให้สังคมภายใน 7 วัน แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว ความจริงที่ประชาชนรอคอยกลับยังไม่ปรากฏ ราวกับหายเข้ากลีบเมฆไปอีกครั้ง
ในวันพรุ่งนี้ คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่กำลังขยายวงกว้างและสร้างผลกระทบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันหาทางออก
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพราะนี่คือโอกาสสำคัญในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาชน แลกเปลี่ยนข้อมูล และพิสูจน์ให้เห็นว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหานี้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประชาชนได้เห็นการโยนความรับผิดชอบกันไปมาระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากเพียงพอแล้ว ขณะที่ความเสียหายกลับขยายตัวต่อเนื่องทุกวัน
ประชาชนไม่ได้สนใจว่าปัญหานี้อยู่ในอำนาจของกระทรวงใด ประชาชนต้องการเพียงเห็นหน่วยงานรัฐลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
วันนี้ใครก็ตามที่กล้ารับผิดชอบ กล้าหาความจริง และกล้าผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงทรัพยากรฯ คนนั้นจะได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนที่กำลังเผชิญผลกระทบจากวิกฤตปลาหมอคางดำ
เพราะสิ่งที่ประชาชนรอคอย ไม่ใช่คำสัญญารอบใหม่ แต่คือคำตอบ และการลงมือทำที่เกิดขึ้นจริง