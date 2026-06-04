นิพิฏฐ์ เปรียบ สุรพล เป็นพระก็ไม่ถึงขั้นปาราชิก ลั่นถ้าสึกจากพรรคส้ม แวะมาบ้านจะตั้งโต๊ะจีนเลี้ยง

นิพิฏฐ์ เปรียบ สุรพล หากเป็นพระก็ไม่อาบัติถึงขั้นปาราชิก ชี้ มีความรู้ด้านกม.มหาชน อยู่กับใครก็มีเป็นประโยชน์ทั้งนั้น แต่หากปลงผมบวชอาวาสพรรคส้ม ขอไม่ใส่บาตร แต่ถ้าสึกแล้วเชิญมาบ้านจะตั้งโต๊ะเลี้ยง
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับกรณี พรรคประชาชน ตั้ง นายสุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2549 เป็นประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าฯกทม.
โดยระบุข้อความว่า “เมื่อ อ.สุรพล นิติไกรพจน์ จะเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม.พรรคประชาชน
มีผู้ถามเรื่อง พรรคประชาชน เสนอ อ.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาชน
เราเห็นต่างทางการเมืองกันได้ ผมไม่ขัดข้องอะไร เพราะประชาธิปไตย วัดกันด้วยความอดทนต่อความเห็นต่าง
ผมรู้จัก อ.สุรพล นิติไกรพจน์ เพราะนักกฎหมายระดับนี้เราก็รู้จักกันหมดล่ะ เรื่องความรู้ด้านกม.มหาชน ไม่ต้องพูดถึง ถือเป็นระดับต้นๆ ของประเทศ บทความและความเห็นทาง กม.ของ อ.สุรพล ผมเก็บไว้หมด อ.สุรพล อยู่ที่ไหน ทำงานกับใคร ผมว่า มีประโยชน์ทั้งนั้น
หากเป็นพระ อ.สุรพล ก็เปรียบเหมือนพระที่สวดปาฏิโมกข์ได้ ส่วนจะปฏิบัติตามศีล 227 ข้อได้หรือไม่ ค่อยว่ากัน ผมคิดว่าบวชแล้ว ท่านก็คงไม่อาบัติถึงขั้นปาราชิกหรอก
หากจะผิดบ้างก็คงอยู่กรรมด้วยการเข้าปริวาส หรือ ปลงอาบัติเอาได้ เพียงแต่ถ้า อ.สุรพล นิติไกรพจน์ จะปลงผมและบวชในอาวาสนี้ ก็นิมนต์เดินผ่านบ้านผมได้เลย เพราะผมไม่ใส่บาตรพระที่บวชในวัดนี้ สึกออกมาเมื่อไหร่ แวะมา ผมเลี้ยงโต๊ะจีนอย่างดีเลย