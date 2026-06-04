ปกรณ์ หารือบิ๊กเอกชน 10 มิ.ย. ถกแนวทางแก้กม.ลำดับรองล้าสมัย เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ นำร่อง 7 กลุ่ม
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ รัฐบาลเตรียมหารือร่วมกับภาคเอกชนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนประเทศไทย
“ที่ผ่านมาได้คุยกับ กกร. และมีข้อเสนอเกี่ยวกับแผนงาน Reinvent Thailand เป็นข้อเสนอในการแก้กฎหมายรองที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ โดยได้ขอให้เอกชนเลือกมาว่าจะให้รัฐแก้อะไร เช่น ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือกฎกระทรวง แต่ละฉบับต้องชี้ว่า มีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ สร้างภาระอะไร จะให้รัฐแก้ยังไง และแก้แล้วเอกชนจะได้อะไรจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือไม่ ซึ่งในการคุยกันวันที่ 10 มิ.ย.นี้ ก็ขอให้เอกชนส่งการบ้านมา” นายปกรณ์ กล่าว
นายปกรณ์ กล่าวว่า สำหรับการรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ ตามแผนงาน Reinvent Thailand ของทาง กกร. นั้น เบื้องต้น กกร. ได้เสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 7 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น เกษตร ยานยนต์ สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพ ท่องเที่ยว ค้าปลีก และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
นายปกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลจะนำร่องการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของ 7 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ก่อน โดยเมื่อหารือจนได้ข้อสรุปกับทางภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน และทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็น จากนั้นจึงสรุปรายละเอียดให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป
”รัฐบาลจะนำข้อเสนอต่าง ๆ ไปรับฟังความคิดเห็นในระบบ เพื่อเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าข้อเสนอของภาคเอกชนทั้งหมดจริง ๆ แล้วโอเคไหม หรือบางข้อเสนอภาคสังคมอาจไม่เห็นด้วย เพราะว่าอาจจะมองว่ามันไม่บาลานซ์ แต่หลักการสำคัญคือเราอต้องรับฟังความคิดเห็น ถ้าโอเคจะเสนอให้ครม. ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปแก้กฎหมายของหน่วยงานตัวเอง” รองนายกฯ ระบุ
รองนายกฯ กล่าวอีกว่า ยังเตรียมหารือกับ กกร. เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน ฉบับใหม่ ซึ่งขณะนี้ยังรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเฉพาะเรื่องการนำระบบ Super License หรือการออกใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียว แต่ครอบคลุมไปถึงใบอนุญาตรองอื่น ๆ เพื่อร่วมกันพิจารณากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องว่ามีกลุ่มใดบ้างที่จะได้รับการนำร่อง
สำหรับการนำระบบ Super License หรือ ใบอนุญาตพวง มาใช้นั้น รองนายกฯ ยอมรับว่า จะทำให้การขออนุญาตหลักครอบคลุมใบอนุญาตรองทั้งหมด โดยไม่ต้องให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการเดินขอหลายหน่วยงานเหมือนเดิม เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านกาแฟ หรือเบเกอรี่ที่ต้องใช้ใบอนุญาตหลายใบ แต่ระบบใหม่จะช่วยให้เริ่มกิจการได้เร็วขึ้นและลดต้นทุนแฝงมากขึ้น ส่วนถ้าใบอนุญาตรองใดเมื่ออกมาแล้วเห็นว่าไม่จำเป็นผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถคืนมาที่รัฐได้