ยศชนัน มั่นใจไร้ปัญหา หลังภท.ถอนชื่อหนุนร่างแก้รธน.เพื่อไทย โยน เป็นกลไกสภา ไม่เกี่ยวครม.

‘อ.เชน’ มั่นใจ ไร้ปัญหา หลังภท.ถอนชื่อหนุนร่างแก้ไข รธน.ของเพื่อไทย โยน เป็นกลไกสภา ไม่เกี่ยวครม.
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 4 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคภูมิใจไทย มีมติถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย ว่า ทราบเรื่องแล้ว เราคงต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่าย จากเหตุผลที่ น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา ในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ พรรคเพื่อไทย จะการหารือกันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร เข้าใจว่านายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรค คงมีการชี้แจงเรื่องนี้หลังจากมีการหารือกันแล้วที่รัฐสภา
ผู้สื่อข่าวถามว่า การเป็นรัฐบาลด้วยกัน แต่ไม่สนับสนุนกันจะตีความไปในทางการเมืองได้หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ไม่มีอะไรหรอก เรื่องนี้เกี่ยวกับประเด็นรัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิของแต่ละคนอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า จะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางในพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เมื่อถามย้ำอีกว่า จะต้องมีการเคลียร์กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เรื่องนี้เป็นกลไกของสภา ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับกลไกของครม.
ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อไป พรรคเพื่อไทย ยังมีเสียงพอที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้หรือไม่ นายยศชนันกล่าวว่า ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงประเมิน ทางสภาฯกำลังหารือกันอยู่ ถ้ามีความชัดเจนทางหัวหน้าพรรค จะมีการแถลง จึงอยากให้แยกส่วนระหว่างเรื่องรัฐบาลกับเรื่องของพรรค เป็นคนละส่วนกัน เมื่อถามย้ำว่า จะทำให้การขอความร่วมมือในรัฐบาลในเรื่องอื่นๆ มีปัญหาหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ไม่มีปัญหาเลย เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง