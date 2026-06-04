กมธ.กฎหมาย เอาด้วย! รับสอบ TH-AI Passport ยันแปลกประหลาดจริง จ่อเรียก ไชยชนก แจง

“รังสิมันต์” รับสอบ “TH-AI Passport “ ชี้ แปลกประหลาดมีบริษัทด้านพลังงานเข้าประมูลโครงการด้วย จ่อเชิญ “ไชยชนก” ให้ข้อมูล เรื่องTOR ล็อกสเป็กหรือไม่
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน รับยื่นหนังสือเรื่องขอให้ตรวจสอบข้อมูลโครงการ TH-AI Passport จากตัวแทนสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชน โดยอ้างถึงโครงการดังกล่าวถึงความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 2 ประเด็น คือ 1.พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปี 2560 ในมาตรา 8 ที่กำหนดถึงความคุ้มค่าความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได้ และ 2.พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยหน่วยงานของรัฐ หรือ พ.ร.บ.ฮั้ว โดยอ้างว่าจากที่การตรวจสอบเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งหรือไม่ รวมถึงการกำหนด TOR เป็นการล็อกสเป็กหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงอยู่ในเอกสารให้กมธ.ตรวจสอบเพิ่มเติม
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มีข้อสงสัยอยู่แล้ว เพราะเป็นโครงการที่อาจถูกมองได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงกันทุจริตคอร์รัปชัน เบื้องต้นผู้ร้องได้ระบุผู้ร้องเรียนและเกี่ยวข้องที่จะต้องตรวจสอบหลายคน ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ แต่ให้ข้อมูลว่า บางบริษัทที่เกี่ยวข้องตามข้อร้องเรียนใน โครงการ TH-AI passport บางบริษัทเป็นบริษัทน้ำมัน
“ถ้าเป็นไปตามนั้นจริง ต้องยอมรับว่าแปลกประหลาดที่บริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องของการทำเกี่ยวกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้”นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า สำหรับเรื่องที่ที่สมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชน ยื่นให้ตรวจสอบนั้น ตนก็จะรับและหารือต่อในกมธ.ในเรื่องรายละเอียด TOR ว่ามีการล็อกสเปกหรือไม่ และรัฐมนตรีได้มีการตอบคำถามผ่านกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎร ที่ดูเหมือนรายละเอียดอาจจะยังไม่ตรงกันกับที่รัฐมนตรีตอบคำถามก็จะตรวจสอบต่อไป
เมื่อถามว่า จะมีการเชิญรัฐมนตรีมาให้ข้อมูลหรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า กรณีของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหลายเรื่องที่รับผิดชอบ ซึ่งมีมากกว่าแค่เรื่องนี้ คงจะมีการทำหนังสือเรียกให้นายไชยชนกมาชี้แจง กมธ.ต่อไป และคงจะหารือว่าต้องออกคำสั่งเรียกหรือไม่ เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเห็นว่าทุกฝ่ายควรมีโอกาสที่จะได้ชี้แจง เพราะในกมธ. มีเวลาชี้แจงถึง 3 ชั่วโมงในการมาพูดคุยกัน
เมื่อถามว่า เรื่องนี้เปิดมาหลายสัปดาห์แล้วมีบริษัทใด ที่รับทำโปรเจคมีความเกี่ยวข้องและพบพิรุธบ้างหรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ขณะนี้มีหลายบริษัทจากข้อมูลผู้ร้อง แต่บริษัทที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนอาจจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ดังนั้นคิดว่าเบื้องต้นขอให้ได้ตรวจสอบทันที หากเอ่ยชื่อตอนนี้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาอาจไม่ได้มีโอกาสชี้แจงตอนนี้ ซึ่งเราจะเปิดโอกาสให้บริษัทที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจง
ส่วนหากได้ข้อมูลแล้วจะยื่นให้องค์กรอิสระตรวจสอบหรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า การยื่นองค์กรอิสระเป็นขั้นต่ำ แต่สิ่งที่มองไปไกลกว่านั้นหากได้พยานหลักฐาน จะดำเนินการตรวจสอบทางกฎหมายและการตรวจสอบทางการเมือง