ภท.แจงยิบเหตุสั่งส.ส. ถอนชื่อร่างเพื่อไทย ยันไม่กระทบสัมพันธ์พรรคร่วม แต่ห่วงที่มาส.ส.ร. เสี่ยงทำรบ.ล้ม

“นิกร” แจงปม ภท.ถอนชื่อร่างแก้รธน.เพื่อไทย หวั่นผิดเจตนาศาลฯ เสี่ยงถูกร้อง กระทบรัฐบาล ชี้ ให้ปชช.เลือกผ่านประชามติดีกว่า โว ร่างของภูมิใจไทย เคารพเสียงข้างน้อยที่สุด ยํ้า ไม่กระทบสัมพันธ์พรรคร่วม
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่รัฐสภา นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอนชื่อจากการลงชื่อกับร่างพรรคเพื่อไทยว่า พรรคภูมิใจไทยพบประเด็นที่น่ากังวลว่า เนื้อหาจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18/2568 ในส่วนที่ว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ แต่รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ซึ่งเหตุผลสำคัญพรรคภูมิใจไทยเห็นว่า ร่างของพรรคเพื่อไทยอาจตีความได้ว่า เป็นกรณีที่รัฐสภาให้ประชาชนเลือกเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง เนื่องจากร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยตรง 300 คน และให้รัฐสภาเลือกให้เหลือ 100 คน ก็อาจเป็นประเด็นโต้แย้งได้ในเรื่องเจตจำนงของประชาชนในการเลือก ส.ส.ร. เนื่องจากหากรัฐสภาเลือกบุคคลที่ได้รับคะแนนน้อยในจังหวัดนั้นเป็น ส.ส.ร. แทนที่จะเลือกคนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละจังหวัด ถือเป็นการขัดกับเจตจำนงของประชาชนหรือไม่ ซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับให้รัฐสภาเลือก ส.ส.ร. ที่ได้คะแนนสูงสุดโดยปริยาย กรณีดังกล่าวตีความได้ว่า รัฐสภากำหนดให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงหรือไม่ เพราะหากรัฐสภาไม่เลือกตามคะแนนสูงสุดก็จะทำให้เกิดความขัดแย้ง เชิงเหตุผลและลำดับชั้นของอำนาจระหว่างรัฐสภากับเจตจำนงของประชาชนในการเลือก ส.ส.ร. อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นายนิกร กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยมีความจริงใจที่จะแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้สำเร็จ เพื่อให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18/2568 ด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดกรณีการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกว่า ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอนั้นขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำให้กระบวนการล่าช้าหรือระยะเวลาทอดยาวออกไปอีก สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญคือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นายนิกร ยังกล่าวถึงกรณีที่ นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) นัดหมายไปหาหรือร่วมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนิกร กล่าวว่า สามารถจะทำได้ แต่การไปปรึกษาหารือก็เป็นเพียงแนวทางในการดำเนินการ ไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่า หมายความว่า พรรคภูมิใจไทยปิดประตูการเลือกตั้งส.ส.ร.โดยอ้อมใช่หรือไม่ นายนิกร กล่าวว่า ทำแบบนั้นมีปัญหาก็ไม่สำเร็จ เราไม่ได้ทำเพื่อหาเสียง แต่ทำให้เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ว่าทำเพื่อให้ดูดี แต่ไม่สำเร็จ ถ้าถูกร้องแล้วจะมีประโยชน์อะไร ซึ่งเราเชื่อว่า เราทำประชามติ 3 ครั้ง ประชาชนเป็นคนตัดสินทั้งหมด อย่างการทำประชามติครั้งที่ 2 ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยกับสูตรที่มาของส.ส.ร.ก็ไม่ผ่านอยู่ดี หรือถ้าทำครั้งที่ 3 ร่างมาทั้งฉบับแล้วประชาชนไม่เห็นด้วยก็ไม่ผ่านอยู่ดี นั่นคือประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง
เมื่อถามว่า ร่างของพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการเสนอเรื่องส.ส.ร.ทางอ้อม พรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนอย่างไร นายนิกร กล่าวว่า เรายังไม่เห็นโดยชัด เรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะ ต้องไปดูในการพิจารณาวาระ 1 ของรัฐสภา แต่พรรคภูมิใจไทยจะยืนตามร่างของเรา ถ้าใครจะเอาแบบไหนก็แสดงตัวมาให้ชัด
เมื่อถามว่าการที่ปัดตกร่างของพรรคเพื่อไทย จะส่งผลต่อความสำคัญของการร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายนิกร ระบุว่า เราไม่ได้ปัดตก เพราะตอนแรกที่มีการลงชื่อช่วยเสนอร่างถือเป็นเอกสิทธิ์ แต่เมื่อไปดูเนื้อในแล้วพบว่ามีปัญหา จึงมองว่า เราควรมีจุดยืนที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เขาได้รายชื่อ 189 ชื่อแล้ว ดังนั้นตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงว่ารายชื่อจะไม่ถึง 100 พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาต่อความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทย
เมื่อถามว่า ในการพิจารณาวาระ 1 จะไม่พรรคภูมิใจไทยจะไม่โหวตให้ ร่างของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายนิกร กล่าวว่า มีความคิด แต่ขอยังไม่พูด เพราะเรายังไม่เห็นตัวร่าง อย่าไปหยิบเรือทั้งกระดูกงู
เมื่อถามยํ้าว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับหลักการของพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ นายนิกร กล่าวว่า มองว่าจะมีปัญหาขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อเราเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล หากทำแล้วสุ่มเสี่ยงต่อการถูกร้อง จะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล เราก็ต้องยืนตามคำวินิจฉัยเป็นหลัก เราเดินตรงไปตรงมาอย่างชัดเจน
เมื่อถามว่า มีข้อกังวลว่า หาก ส.ส.ร.ไม่ได้เลือกตั้งโดยอ้อม จะทำให้เสี่ยงต่อการผูกขาดโดยพรรคเดียว หรือการฮั้วเลือก นายนิกร กล่าวว่า แค่คิดกัน แต่ถ้าเลือกตั้งโดยตรง ก็โดนควํ่าโดยตรง ไปต่อไม่ได้ มาพิสูจน์ว่าประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่ดีกว่า ถ้าเขาไม่ด้วยในการทำประชามติก็จบ ไม่ใช่ว่าสมัครเข้ามาในจังหวัดที่เราควบคุมได้ มีแต่คนของเราเข้ามา ทั้งนี้ ร่างของพรรคภูใจไทย ให้เกียรติเสียงข้างน้อยด้วยซํ้า สภาจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้ ส่วนรายละเอียดไปคุยใน กมธ.