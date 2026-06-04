รัฐบาล เตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระราชินี

รัฐบาล เตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 พร้อมเชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 08.55 น. ก่อนที่เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรี และภริยา เฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
จากนั้น เวลา 14.00 น. นายฟรองซัวส์ กอร์แบง ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรป และการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอาเซียน และรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศส พร้อมคณะนักธุรกิจ จะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในโอกาสเยือนประเทศไทย ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
ขณะที่ ในเวลา 19.00 น. นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
โดยรัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทย และต่างประเทศ เข้าร่วมงาน อาทิ คณะองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ เอกอัครราชทูต องค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติ ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตฯ
ทั้งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่เวลา 18.50 น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน