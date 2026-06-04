จิรัฏฐ์ เทียบชัดๆ รัฐบาลมีโฆษกแค่ 4 แต่กองทัพมีตั้ง 62 คน ข้องใจ ทำหน้าที่อะไร
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อดีตส.ส.พรรคประชาชน ฉะเชิงเทรา ได้โพสต์ถึงกรณีโฆษกรัฐบาลและโฆษกกองทัพ โดยระบุว่า
“โฆษกรัฐบาล 4 คน
โฆษกกองทัพ 62 คน
รบกวนใครก็ได้ใน 62 คน ช่วยออกมาทำหน้าที่โฆษกชี้แจงเหตุผลหน่อยครับว่า
– ทำไมกองทัพไทยถึงเป็นองค์กรที่มีโฆษกมากที่สุดในโลก?
– ในขณะที่โฆษกรัฐบาลทำหน้าที่ชี้แจงผลการประชุมครม.ทุกสัปดาห์ ยังมีโฆษกแค่ 4 คน แล้วโฆษกกองทัพที่มีอย่างน้อย 62 คน ทำหน้าที่อะไร?
ปล.ดูจาก ad ที่เผยแพร่ออกมา กองทัพเรือไทยน่าจะอู้ฟู่ที่สุด อย่างกะโปสเตอร์ ส่วนกองทัพอากาศน่าจะมีเรื่องชี้แจงมากที่สุด เพราะมีโฆษกตั้ง 26 คน”
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