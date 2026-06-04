ยศชนัน จ่อชงครม. เพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1 พันบาท เตรียมจ่ายค่าตอบแทนผู้ดูแล10,800 บาทต่อเดือน

คนพิการ เฮ! ยศชนัน เตรียมชงครม.ไฟเขียว เพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาท- ทุ่มงบ 141 ล้านบาท ทำกายอุปกรณ์ผู้พิการ -เตรียมจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยดูแลคนพิการ 10,800 บาทต่อเดือน คาดเสนอครม. ภายในเดือนมิ.ย.นี้
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2569 โดยมีนายนิกร โสมกลาง รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดพม.และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ต่อมาเวลา 11.00 น. นายยศชนัน แถลงผลประชุม ว่า ที่ประชุมกพช.เห็นชอบ ปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการ จาก 800 บาท ต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อเดือน โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้คนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับประโยชน์ตรงส่วนนี้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการได้รับเบี้ยยังชีพ
นอกจากนั้น เห็นชอบ โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ โดยจะอนุมัติเงินกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2569 วงเงิน 141 ล้านบาท ดำเนินการ กว่า 17,000 รายการ ที่คนพิการต้องการให้ช่วยเหลือกายอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเสนอครม.พิจารณา ต่อไป
นายยศชนัน กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเรื่องการรับรองผู้ช่วยคนพิการ โดยปรับหลักเกณฑ์ ให้เครือญาติ พี่น้อง สามารถเข้ามาช่วยดูแลคนพิการได้ หากผ่านการอบรมทักษะและได้รับการรับรอง จะมีค่าตอบแทน 60 บาทต่อชั่วโมง ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน และ 30 วันต่อเดือน รวมเป็นเงิน 10,800 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องออกจากงานมาดูแลคนพิการที่บ้านให้มีรายได้ รวมถึงเห็นชอบการขยายวงเงินกู้ เพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ จาก 120,000 บาท เป็น 300,000 บาท เพื่อรองรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน
รองนายกฯ กล่าวว่า นอกจากนั้นจะนำรายงานงานเรื่องการจ้างงานคนพิการเข้าสู่ที่ประชุมครม. รับทราบ เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ในการจ้างงานผู้พิการ ของหน่วยงานภาครัฐให้ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งเป้าไว้ โดยเรื่องนี้ทางภาคเอกชนที่ดำเนินการไปแล้วสามารถทำได้ดี
ที่ประชุมกพช.รับทราบร่าง พ.ร.บ. การออกแบบที่เป็นสากล Universal Design โดยจะตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อศึกษาและยกร่าง โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องหลายคน ภาคีคนพิการ เข้ามาร่วมพิจารณาทั้งในเชิงกายภาพ และในเชิงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และมุมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว มีจุดมุ่งหมาย นอกจากช่วยเหลือคนพิการแล้วยังตอบรับสังคมผู้สูงอายุ จะทำให้การท่องเที่ยวที่มีผู้สูงอายุจากหลายชาติเข้ามา ทำได้ง่ายขึ้น เป็นการปรับปรุงให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า
ด้านปลัดพม.กล่าวถึง การรับรองให้เครือญาติ เป็นผู้ช่วยดูแลคนพิการ ว่า เรื่องนี้ คาดว่าจะเสนอครม.พิจารณา ภายในเดือนมิถุนายนนี้ หรือช้าสุดไม่เกินต้นเดือนหน้า โดยค่าตอบแทน ผู้ที่จะมาช่วยเหลือผู้พิการ ที่มีบัตรผู้พิการจดทะเบียน 7 ประเภท จะเปิดให้เครือญาติ หรือพี่น้อง ที่ผ่านการอบรมทักษะ ตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อชดเชยรายจ่ายที่หายไปเพราะลาออกจากงาน โดยการจ้างผู้ช่วยดูแลคนพิการ จะดำเนินไปจนกว่าความพิการจะสิ้นสุดลง คนพิการถึงแก่ความตาย หรือเลิกเป็นผู้ช่วยดูแลคนพิการ