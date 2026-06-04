จุลพันธ์ ลั่น ทักษิณ ไม่เกี่ยวกับ เพื่อไทย เลยจุดถูกตั้งคำถาม เรื่องครอบงำ

จุลพันธ์ ลั่น ทักษิณ ไม่เกี่ยวกับ “เพื่อไทย” แล้ว พรรคมีแนวทางของตัวเอง ชี้ ถูกตั้งคำถามเรื่องครอบงำ
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 4 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสไปเข้าพบหรือไม่ ว่า ไม่ได้มีการคุยกันในเรื่องนี้ แต่เมื่อพูดชื่อนี้แล้ว ทุกคนที่อยู่กับตนก็ยิ้มกันหมด
เพราะรู้สึกยินดีกับครอบครัวของนายทักษิณ และน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ส่วนนายทักษิณจะมาเกี่ยวข้องกับพรรคหรือไม่ ยืนยันว่าไม่มีแล้ว การเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการพรรค ตนยืนยันว่าเลยจุดนั้นไปแล้ว ต้องไม่มีคำถามแบบนี้อีกแล้ว
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยพร้อมจะเดินหน้า ขับเคลื่อนการทำงานของเรา ภายใต้อุดมการณ์และความคิดที่ปูรากฐานมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย เรามีหลักการและความเชื่อของเรา และพร้อมจะนำความเชื่อนั้นไปสู่ประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่ได้มีการครอบงำอะไรจากภายนอก