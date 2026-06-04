ยศชนัน ปัดนั่งหัวหน้าเพื่อไทย เผยอำนาจบริหารพรรค มีอิ๊งค์ เป็นที่ปรึกษา ดูแลอยู่แล้ว

ยศชนัน ปัดตอบ คุมเพื่อไทย คู่ ‘อิ๊งค์’ ชี้ งานบริหาร-พรรคการเมือง มีกลไกทำงาน อยู่แล้ว
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ น.ส.พิณทองธาร ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ในเรื่องการเมือง นายทักษิณ มอบให้นายยศชนัน และน.ส.แพทองธารชินวัตร เป็นผู้ดูแล นายทักษิณ ได้ฝากอะไรหรือไม่ ว่า ตอนนี้ต้องแยกเรื่องการบริหารบ้านเมือง เพราะการบริหารงานคณะรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มอยู่แล้ว และแต่ละคนทำงานเต็มที่
ส่วนการบริหารพรรคการเมืองเป็นส่วนของพรรค ที่มีโครงสร้างอยู่แล้ว ซึ่งโดยพรรคเพื่อไทย ก็มีโครงสร้างอยู่แล้วเช่นกัน โดยมี น.ส.แพทองธาร เป็นที่ปรึกษา ที่จะดูแลตรงนี้ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารพรรคให้เกิดความเหมาะสม ในส่วนของตน ก็ทำหน้าที่ครม.เต็มที่ ย้ำว่าการบริหารพรรคเป็นไปตามระเบียบโครงสร้าง ของพรรค
ผู้สื่อข่าวถามว่า จากนี้ไปการเจรจาทางการเมือง นายยศชนัน จะมีอำนาจเต็ม ใช่หรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า ขอเรียนเหมือนเดิมว่า ตนทำงานเต็มที่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำ เพื่อทำให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า ส่วนโอกาสที่จะขยับขึ้นไปเป็นหัวหน้าพรรคเอง หรือไม่นั้นนายยศนัน กล่าวว่า “ไม่มี” ทุกอย่างเป็นไปตามโครงสร้างบริหารพรรค ที่ได้ปรับโครงสร้างไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และสามารถใช้โครงสร้างนี้ขับเคลื่อนได้
เมื่อถามว่า มีโอกาสที่จะเข้าไปขอคำปรึกษาในการทำงานจากนายทักษิณ หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า การที่เรา ทำงานบริหารบ้านเมืองตรงนี้ มีขั้นตอนกฎเกณฑ์อยู่แล้ว ส่วนการบริหารพรรค เป็นกลไกของพรรคการเมือง