ดีอี ยัน ข่าวจริง ครม.เพิ่มวันหยุดขรก.พิเศษ 16 ต.ค. เฉพาะกทม. รับประชุมธนาคารโลก-IMF

ดีอี เปิดเผยผลตรวจสอบข้อมูล ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ พบ ข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด คือกรณี ‘เพิ่มวันหยุดราชการพิเศษ วันที่ 16 ตุลาคม 2569 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร’ ซึ่งผลการตรวจสอบยืนยันว่าเป็น ‘ข่าวจริง’
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวงดีอี ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวว่า AFNC ตรวจสอบพบข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางต่างๆ รวม 160,658 ข้อความ โดยมี 2,733 ข้อความที่ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และจากการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าประเด็นการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษในวันที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ กระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งยืนยันว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประจำปี 2569
นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ Work from Home ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 รวมถึงในช่วงวันที่ 14-15 ตุลาคม 2569 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศ และสนับสนุนภารกิจด้านการอารักขาและรักษาความปลอดภัยแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
สำหรับผลการตรวจสอบข่าวที่ได้รับความสนใจสูงสุด 7 อันดับ พบว่าเป็นข่าวจริง 2 เรื่อง ข่าวปลอม 2 เรื่อง และข่าวบิดเบือน 3 เรื่อง โดยนอกจากกรณีวันหยุดราชการพิเศษแล้ว ยังมีข่าวจริงเรื่องการใช้สิทธิในโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ได้
“กระทรวงดีอี ขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์ ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อ เพื่อป้องกันความเสียหายจากข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน และการหลอกลวงทางออนไลน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง”
นายเวทางค์ กล่าว