ดร.มัลลิกา ขุดภาพครั้งเป็นนักปั่นน่องเหล็กทีมชาติ ปิ๊งไอเดียดันช้างเผือก ร.ร.กทม. ชูกีฬาต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เวลา 11.00 น ที่สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพฯ ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร หมายเลข 14 ลงพื้นที่สนามกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีพลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ พร้อมทั้งโค้ชและนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยหลายคน
นอกจากนั้นแล้วยังได้ฟื้นความทรงจำในการเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยโดยการปั่นจักรยานออกกำลังกายและฝึกซ้อมเช็คสมรรถนะร่างกายที่เวลโลโดมหัวหมาก ซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยฝึกซ้อมตอนสมัยเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยปี 2536
อย่างไรก็ตาม นางมัลลิกา ยังได้รับเรื่องแลกเปลี่ยนจากนายกสมาคมกีฬาจักยานทีมชาติไทยและโค้ชจักรยานทีมชาติไทย ว่า ทางสมาคมมีความต้องการในการปรับปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อให้เป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้สามารถแข่งขันระดับแมตช์นานาชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเนื่องจากกีฬาจักรยานเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมายาวนานไม่ต่ำกว่า 60 ปีและสนามได้พัฒนาปรับปรุงมาเล็กน้อยดังนั้นทาฃสมาคมต้องการสร้างหรือปรับปรุงใหญ่ เพื่อรองรับแมตช์นานาชาติซึ่งล่าสุดได้มีการจัดของบประมาณผ่านกระทรวงกีฬาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล โดย ดร.มัลลิการับเรื่องและจะติดตามเรื่องนี้ให้เป็นเบื้องต้น
ดร. มัลลิกา กล่าวว่า สำหรับตนนั้นในฐานะอดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยและมีความผูกพันกับกรุงเทพมหานคร เนื่องจากที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพลเมืองกรุงเทพ ตั้งแต่สมัยอายุ 15 ได้มาอาศัยที่นี่เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย หลังจากติดทีมชาติก็เรียนหนังสือรามคำแหงและที่นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของตนในการเป็นพลเมืองกรุงเทพมหานคร เห็นพัฒนาการของกรุงเทพมาตั้งแต่อายุน้อยๆ และอยากทำ ให้กรุงเทพเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกด้าน
“ด้วยความรับเรื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองของนักกีฬาจำนวนมากในกรุงเทพมหานครจึงอยากให้เด็กเยาวชนเข้าถึงโอกาสทางด้านการกีฬาเพื่อทั้งดูแลสุขภาพและห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติดรวมทั้งเกม
ดังนั้นในยุคสมัยปัจจุบันจึงสมควรอย่างยิ่งที่กรุงเทพจะสามารถใช้เมืองรองรับเพื่อขุดพลังด้านบวกของเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกชุมชน การกีฬาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและตนจะมียุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มพื้นที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ด้านสุขภาพในทุกเขต ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทั้งสวนสาธารณะและพื้นที่ การกีฬาในแต่ละโรงเรียน มีแผนการการสนับสนุนทั้ง 400 โรงเรียนในสังกัดกทม.เพิ่มด้านการกีฬาให้มากที่สุด
และเราจะเพิ่มโอกาสในการสรรหานักกีฬาช้างเผือกในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีทั้งแรงสนับสนุนจากครอบครัว โรงเรียน และ ผู้สนับสนุนที่เป็นกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชน ” ดร.มัลลิกา กล่าว