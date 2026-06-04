ส.ส.ภท.หนุนตั้งกมธ.ติดตาม ใช้เงินกู้4แสนล้าน หากพบทุจริต รัฐบาลพร้อมรับผิดชอบ

ส.ส.ภท. หนุนตั้งกมธ.ติดตามใช้เงินกู้4แสนล้าน ยันรัฐบาลไม่ตีเช็คเปล่า สภาต้องตรวจสอบเข้มข้น หากพบทุจริตพร้อมรับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาญัตติขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท หลังผู้เสนอญัตติอภิปรายเสร็จสิ้น ได้เปิดให้มาชิกแสดงความคิดเห็น
โดยนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่า พ.ร.ก.ไม่อยู่ในระบบตรวจสอบ เพราะสภาฯตรวจสอบและสามารถเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ เหตุผลของการออก พ.ร.ก. มีความชัดเจน คือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอได้ เพื่อรักษาเสถียรภาพ รักษาการจ้างงานและรักษาความเชื่อมั่นของประเทศ ทั้งนี้อาจเห็นต่างจาก ส.ส.ฝ่ายค้าน แต่ในหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยคือการแบ่งแยกอำนาจ เพื่อป้องกันการรวมศูนย์อำนาจและคุ้มครองประชาชน ฝ่ายบริหารมีหน้าที่อำนาจที่ตัดสินใจแก้ปัญหา
“รัฐบาลออก พ.ร.ก.กู้เงิน คือการใช้อำนาจ ส่วนสภาฯ มีหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนตั้งกมธ.ติดตามการใช้เงินกู้ทุกบาททุกสตางค์คือการถ่วงดุล ดังนั้นการสนับสนุน พ.ร.ก.ไม่ใช่ปล่อยให้อำนาจไร้ขอบเขต แต่สนับสนุนระบบตรวจสอบ ซึ่งการกู้เงิน เงินก้อนใหญ่ต้องถูกตรวจสอบเพราะเป็นเงินของประชาชน ผมสนับสนุนการติดตามการใช้เงิน หากใช้เงินไม่คุ้มค่าต้องตรวจสอบ หากทุจริตไม่มีใครหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้ ทั้งนี้การกู้เงินไม่ใช่การตีเช็คเปล่า สภาฯต้องช่วยกันตรวจสอบเข้มข้น พรรคฟากรัฐบาล สนับสนุนให้ตั้งกมธ.ฯ”นายศุภชัย กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการอภิปรายดังกล่าวมี ส.ส.ลุกอภิปราย เพื่อสนับสนุนต่อการตั้งกมธ.ติดตามการใช้เงินกู้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และกำกับการใช้เงินให้ตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์กับประชาชน