ชัชชาติ ชี้ บางนา ‘มีปัญหาหลายมิติ’ หัวใจหลักคือ ‘น้ำท่วม’ โชว์แผน ศูนย์ราชการ-รพ.ใหม่
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ตลาดนัดเศรษฐี เขตบางนา กรุงเทพฯ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 9 ลงพื้นที่หาเสียงพร้อมทีมงาน
โดยตอนหนึ่ง นายชัชชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาของเขตบางนา ว่า เขตดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมต่อ ระหว่างกรุงเทพกับปริมณฑล หัวใจหลักคือเรื่องน้ำท่วม เพราะมีจุดพื้นที่น้ำท่วมหลายแห่ง และคลองที่สำคัญที่สุดคือ ‘คลองบางนา’ ซึ่งมีการทำเขื่อนพัฒนาไปเรียบร้อยแล้ว มีการปรับปรุงหลอดสูบที่ปลายคลองบางนา และมีการปรับถนนไปหลายเส้น
“ถนนที่ทำใหม่ก็มีพวก ถนนทางรถไฟสายเก่า และมีถนนสุขุมวิท 101 และ101/1 และมีอุดมสุขที่มีเรื่องการจัดระเบียบ หาบเร่แผงลอย ผมว่าน้ำท่วมสถานการณ์ดีขึ้นเยอะ จากการที่มีอุโมงค์ถล่มตอนที่เราเข้ามาเป็นผู้ว่าก็ดำเนินการทำอุโมงค์จนเรียบร้อยแล้ว และเปิดสะพานตรงอุดมสุขเรียบร้อย
สถานการณ์น้ำท่วมของทางบางนาก็น่าจะดีขึ้น คงประมาณนี้ ก็จะมีพวกหมู่บ้านที่อยู่ในหลายพื้นที่ และอยู่ในซอยต่างๆ ตั้งแต่ 101 101/1 อุดมสุข และตัวแบริ่ง ที่มีการปรับพวกฟุตบาททางเท้าต่างๆ” นายชัชชาติ กล่าว
นายชัชชาติ กล่าวต่อไปว่า บางนามีปัญหาหลายมิติ ทั้งในแง่น้ำท่วม ถนน ฟุตบาททางเท้า หาบเร่แผงลอยซึ่งต้องประสานงานกันเพราะมีหลายหน่วงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
“ในส่วนของรถไฟฟ้า ก็ดีขึ้นมีรถไฟฟ้าบางนา บีทีเอสที่มาถึงบางนา และทำให้คนเข้ามาได้สะดวกดีขึ้น และจะมีการทำศูนย์ราชการบางนาแห่งใหม่ มีการทำโรงพยาบาลบางนา เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในฝั่งนี้ รวมถึงมีโครงการโรงบำบัดน้ำเสีย ซึ่งกำลังอยู่กระบวนการว่าจะใช้รูปแบบไหนในการดำเนินงาน” นายชัชชาติ กล่าว