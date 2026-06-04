ศิริกัญญา ซัด นี่มันเกณฑ์อะไร ลูกกตัญญูนำพ่อแม่ลดหย่อนภาษี กลับถูกตัดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความ กรณีคลังออกเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษี จะไม่สามารถรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยว่า “นี่มันเกณฑ์อะไรกัน ลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 บาท ให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน 60 ปี และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท เท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 แต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่ พ่อแม่โดนตัดสิทธิรับบัตรสวัสดิการทันที
ทั้งๆ ที่เกณฑ์รายได้หากจะได้บัตรสวัสดิการคือ ไม่เกิน 100,000 บาท ลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อแม่ยังไงก็ไม่เกิน 60,000 บาท เอาอะไรไปตัดสิทธิเค้า กลายเป็นทำโทษลูกกตัญญู ถ้าให้ลดหย่อนอุปการะบุพการี 100,000 บาทก็ว่าไปอย่าง”