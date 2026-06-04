กกต. ไม่ส่งตัวแทน แจงกมธ.กิจการศาล ถกวาระจัดเลือกตั้ง อ้าง มีภารกิจด่วนเลือกตั้ง กทม.-พัทยา
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน กรณี คณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ กองทุน มีวาระการประชุม เรื่องการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งในการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้แทนกกต. ไม่เดินทางมาชี้แจง
กรณีนี้ นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ ส.ส.พรรคประชาชน สมุทรปราการ โพสต์เฟซบุ๊กว่า กกต.ไม่ส่งตัวแทนแม้สักคนมาชี้แจงในห้อง กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระฯ ”วาระการจัดการเลือกตั้ง“ ให้เหตุผลว่ามีภารกิจเร่งด่วนในการจัดการเลือกตั้ง กรุงเทพฯและพัทยา หรือนี่คือเจตนาหลบเลี่ยงการตรวจสอบ?
ขณะที่ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคประชาชน เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า กกต. ไม่มาแต่อนาคตกระบวนการยุติธรรมไทยต้องเดินหน้า! สรุปประชุม กมธ.กิจการศาลฯ วันนี้มีการประชุม กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจฯ มี 2 ประเด็นสำคัญที่ผมอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ เรื่องหนึ่งคือการตรวจสอบองค์กรอิสระ และอีกเรื่องคืออนาคตของกระบวนการยุติธรรมไทย
บิ๊กแมตช์แรก
ในวาระพิจารณาเรื่อง “การจัดการเลือกตั้ง” กมธ. ได้ทำหนังสือเชิญ กกต. มาชี้แจง แต่ปรากฏว่า “ไม่มีส่งตัวแทนมาเลยแม้แต่คนเดียว” โดยให้เหตุผลสั้น ๆ ว่ามีภารกิจเร่งด่วนในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพฯ และพัทยา
คำถามคือ นี่คือเจตนาหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากผู้แทนราษฎรหรือไม่? ในเมื่อไม่มาคุยกันดี ๆ ทาง กมธ. จึงมีมติร่วมกันว่าจะใช้ “พ.ร.บ.คำสั่งเรียก” เพื่อเรียกตัว กกต. มาชี้แจงให้ได้ในการประชุมครั้งหน้าครับ หน้าที่ตรวจสอบเราไม่แผ่วแน่นอน
อีกเรื่องที่เป็นไฮไลท์และผมอินมาก คือ@การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม
ตอนนี้ศาลเริ่มปรับตัวแล้วครับ มีระบบยื่นฟ้องออนไลน์ และกำลังจะอัปเกรดเป็นระบบ CIOS ที่เปลี่ยนจากการ “สแกนเอกสารคำฟ้องเป็น PDF” มาเป็นการ “กรอกข้อมูลลงระบบโดยตรง” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายขึ้น แต่สำหรับผม… แค่นั้นยังไม่พอครับ!
ผมได้เสนอในที่ประชุมว่า กระบวนการยุติธรรมไทยต้องก้าวไปไกลกว่านั้น ทุกอย่างต้องอยู่ในรูปแบบที่ Machine Readable (คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและประมวลผลข้อมูลได้ทันที) ทั้งคำพิพากษาในอดีตและอนาคต
ทำไมต้องทำขนาดนั้น?
1 เพื่อสร้าง Big Data ทางกฎหมาย ที่สมบูรณ์แบบ
2 เพื่อนำไปพัฒนา AI ที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
3 มุ่งสู่การสร้าง National Consciousness (มโนสำนึกแห่งชาติ) ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
ในอนาคตอันใกล้ คดีความง่าย ๆ หรือคดีลหุโทษที่ไม่ซับซ้อน เราอาจจะให้ AI ช่วยตัดสินด้วยซ้ำ เพื่อลดความล่าช้า ลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และคืนความยุติธรรมให้ประชาชนได้เร็วที่สุด