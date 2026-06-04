ชัชชาติ ไม่โกรธ จิรายุ ปูดปม ‘ทุจริต’ เสียดาย ไม่แจ้งตอนยังเป็นผู้ว่าฯ เพิ่งมาตอนใกล้เลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ตลาดนัดเศรษฐี เขตบางนา กรุงเทพฯ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข9 ลงพื้นที่หาเสียงพร้อมทีมงาน โดยตอนหนึ่ง นายชัชชาติตอบ
เมื่อถามต่อในกรณีของระบบอากง ที่กำลังเป็นประเด็น
นายชัชชาติ กล่าวว่า ไม่ทราบที่มาของคำดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าไม่มีระบบเช่นนั้นในการบริหารงาน
“ผมก็ยังงง ระบบอากงเหรอ ทำไมตอนนี้นอกระบบมันกำลังดังเหรอ ยังไม่มีนะ จริงๆแล้วพอพูดถึงระบบอากง ท่านอากงก็คือ ท่านต่อศักดิ์ ละมั้ง เขาเป็นประธานที่ปรึกษาผม คือทำงานร่วมกับทางทีมทั้งหมด เราไม่ได้ทำงานคนเดียว เราทำงานเป็นทีม ผมเชื่อว่าระบบอากงไม่เคยมี มันก็เป็นแนวทางของการดำเนินงาน ผมเองเป็นผู้ว่าเป็นหัวหน้าทีม ผมต้องรับผิดชอบทั้งหมด” นายชัชชาติ กล่าว
นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า อย่าไปใส่คำที่มันดูให้มีสีสันอะไร ตรงไหนที่มีปัญหาก็แจ้งเข้ามา ซึ่งเรื่องโยกย้ายตนยืนยันว่าไม่เคยมี เป็นสิ่งแรกที่พูดเลยว่าการโยกย้ายเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความสามารถเป็นหลัก
“ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปรับเงินเรื่องโยกย้าย เราต้องเป็นทาสคนนั้นไปตลอดชีวิต แล้วจะทำอย่างไรได้ จะให้ทำงานให้ฟรีๆได้อย่างไร ยิ่งกับคนที่ทุจริตคอรัปชั่นมาอยู่ในตำแหน่ง เป็นไปไม่ได้เลย สิ่งที่เราห้ามมาตลอด จริงๆรอดูว่าจะมีข้อมูลอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมา แต่ก็ต้องยืนยันว่าไม่เคยมีระบบอากง” นายชัชชาติ กล่าว
นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า สุดท้ายอาจจะเรียกว่าเป็นแนวทางในการทำงานของทีมมากกว่า ซึ่งอาจจะมีคนที่ไม่พอใจ ไม่ถูกใจบ้าง เพราะเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายก็มีคนถูกใจ ไม่ถูกใจ เราก็น้อมรับฟัง
“ถ้าเกิดมีเรื่องทุจริตให้รีบแจ้งมาเลย เสียดายทำไมไม่แจ้งตอนที่เราอยู่ ถ้ามีจริงจะได้รีบดำเนินการแก้ไข ทำไมต้องมารอแจ้งใกล้ๆเลือกตั้งก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน ก็ไม่เป็นไรเมื่อไหร่ก็ได้ เราก็พร้อมที่จะชี้แจ้งและขอข้อมูลด้วย” นายชัชชาติ กล่าว
เมื่อถามต่อถึงกรณี การจ่ายเงินในการรับซื้อผลประโยชน์
นายชัชชาติ กล่าวว่า ตนไม่เคยทราบและไม่เคยเป็นนโยบาย ไม่เคยสั่ง ไม่รู้ไปโดนใครหลอกมาหรือไม่ แต่ไม่มี เพราะว่าอย่างที่บอก ถ้าเราไปรับเงินเราก็เป็นลูกน้องเขาไปตลอด
“เราเป็นผู้ว่าเราไปรับเงินจากพวกนี้ได้อย่างไร สุดท้ายเราก็ต้องฟังมันตลอด เพราะมันให้เงินเรา ไม่ได้หรอกไม่มี มันจะไปทำอย่างนั้นได้อย่างไร เราต้องเลือกคนที่ผลงาน ผลงานที่เกิดขึ้นในช่วง4ปีขึ้นมา แสดงว่าเราโยกคนที่เก่วมาทำงาน ไม่ใช่เราเก่งนะ เพราะทีมงานเราเก่ง
คนที่เราเลือกมาทำงานเป็นคนที่ดีมีคุณถาพ เขาถึงตอบโจทย์ประชาชนได้ ผอ.เขตเราก็ลงตลอด เราก็ดูอันไหนดีไม่ดี คนนี้ทำงานดี ซึ่งผมว่ามันก็คือการเลือกคนที่ทำงาน แต่ถ้าเลือกคนที่ซื้อตำแหน่งแล้วจะไปรับใช้ประชาชนได้อย่างไร ไม่มีนะ ผมยืนยัน”
ในส่วนเรื่องส่วยโยธาฯที่มีอดีตข้าราชการรับเปอร์เซ็นต์ นายชัชชาติ กล่าวว่า อันนั้นก็ต้องว่ากันไป มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเราก็พยายามไม่ให้มีเรื่องพวกนี้ แต่ถ้ามีก็ชี้แจงเลยว่าข้าราชการคนไหนที่ไปรับ% ไม่ใช่นโยบายของทีมบริหาร ไม่ใช่ทีมบริหารไปรับแน่นอน
“เราก็พยายามอย่างที่บอก เราก็มีการจับ ไล่ออกไป 41 คน พวกที่รับส่วย อันที่มีข้อมูล เราก็เอาป.ป.ช.ไปล่าซื้อ ผมว่าก็ดี มีข้อมูล เจ้าหน้าที่โยธาคนไหนก็ชี้ให้ชัดเจนเลย จะได้ไปจัดการ จะได้ไม่ทำให้คนอื่นข้าราชการดีๆเขาเสียหาย ถ้ามีข้อมูลชัดเจนก็แจ้งไปเลย คนไหน เขตไหน บอกมาจะได้ดำเนินการ ยินดีนะ ผมไม่ได้โกรธเคืองคุณจิรายุ เพราะถ้าท่านมีข้อมูลก็ยินดีจะรับฟัง” นายชัชชาติ กล่าวทิ้งท้าย