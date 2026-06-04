ปิยบุตร ยันงานเขียน ไม่เกี่ยวพรรคปชน. รับอ้างอิงทฤษฎีต่างยุค ถกเถียงได้

ปิยบุตร ขอ แยกความเห็นของผมออกจากการดำเนินงานของพรรคประชาชน ย้ำเขียนเรื่องแนวร่วม ไม่เกี่ยว ‘ปชน.’ แต่ต้องการให้เข้าถึงคณะนำในพรรค เผยทำเพื่อต่อยอดรวมเล่มหนังสือใหม่
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า มีผู้วิจารณ์ และก่นด่าการแสดงความเห็นของตนกันมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่ตนอยากทำความเข้าใจเล็กน้อย ดังนี้ ขอเรียนว่าการแสดงความเห็นของตนเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นของหรือเกี่ยวกับพรรคประชาชน เป็นการค้นคว้าและเขียน ซึ่งจะรวมเป็นเล่มต่อไปในธีมว่าด้วยพรรคว่าด้วยรัฐ ตนแจ้งไว้แต่แรก ตั้งแต่ตอนที่ตนหมดพันธะกับพรรคประชาชนช่วงจบการหาเสียงแล้ว ว่าจะมาเขียนงานเรื่องเหล่านี้ หากไล่ดูในเฟซบุ๊กตนดูก็ได้ ตนโพสเรื่องพวกนี้บ่อย ๆ
นายปิยบุตร ระบุต่อว่า แน่นอนเวลาสถานการณ์การเมืองในแต่ละวัน แต่ละช่วงเป็นอย่างไร ตนก็หยิบยกตัวบท ทฤษฎี ความคิด ที่พอประยุกต์ใช้ได้ พอเข้าเค้า มานำเสนอ มาเปรียบเทียบให้ชวนคิด แน่นอน ตนยังเห็นแบบเดิม ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานตั้งแต่ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ นั่นคือยุติการแบ่งประชาชนเป็นสีเสื้อเหลืองแดง หลอมรวมพลังของประชาชนคนส่วนใหญ่สู้กับคนส่วนน้อยผู้ปกครองระบอบ
นายปิยบุตร ระบุด้วยว่า จนวันนี้ก็ยังเห็นแบบนี้ และมั่นใจว่า วันหน้า ก็ยังเห็นแบบนี้อีก แน่นอน การเขียนอ่านของตนในช่วงเวลานี้ ต้องการให้เข้าถึงผู้สนับสนุนพรรค คณะนำของพรรค ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่านี้ มันเป็นวิธีการ พลัง และอำนาจเดียวที่ผมมีอยู่ในมือ ณ เวลานี้ และตลอดไป นั่นคือ อ่าน ฟัง ค้น คิด พูด เขียน ในสมัยที่พรรคเชิญตนไปบรรยาย ตนก็พูดเรื่องพวกนี้อยู่เสมอ ล้มเหลวบ้าง สำเร็จบ้าง ผิดบ้าง ถูกบ้าง เห็นด้วยบ้าง ไม่เห็นด้วยบ้าง ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้
นายปิยบุตร ระบุด้วยว่า อนึ่ง การอ้างอิงตัวบท ทฤษฎี ของปรัชญาเมธีต่าง ๆ ตนทราบดีว่า คนละสมัย คนละยุค คนละบริบท แต่นี่คือการนำทฤษฎีต่าง ๆ ที่ปรัชญาเมธีได้คิดและปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้ วันที่ตนหยิบยืมความคิด Left Populism มาใช้ตั้งพรรค และเรื่องการทำงานทางความคิด การวิเคราะห์รัฐของปรัชญาเมธีตะวันตกที่สืบสายธารมาจากมาร์กซ์ ตนก็รู้ดีว่า บริบทไทยไม่ได้เหมือน บริบทยุโรปและอเมริกาใต้ และบรรยากาศระบบรัฐสภาไม่ได้เหมือนกับสมัยปฏิวัติช่วงศตวรรษ 19
“เวลาผมหยิบยืมความคิด ทฤษฎี ปรัชญาเมธีต่าง ๆ มาใช้ ผมรู้อยู่เสมอว่า มันเทียบวางทับซ้อนให้เหมือนกันหมดไม่ได้ เอาเฉพาะเรื่องการสร้างแนวร่วม และการออกแบบการบริหารจัดการภายในพรรค ก็ถกเถียงกันได้ยาว ตั้งแต่อดีต จนวันนี้ ก็ยังถกกันอยู่ เรื่องยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ก็เป็นเรื่องที่เถียงกันได้ อย่างยาวนาน มีการถกเถียง วิจารณ์ ไปจนถึงก่นด่า เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องดี ผมคงทยอยเขียนและเผยแพร่งานทำนองนี้ต่อ ๆไป ย้ำอีกทีว่า โปรดแยกความเห็นของผม ออกจากการดำเนินงานของพรรคประชาชนด้วย” นายปิยบุตร ระบุ