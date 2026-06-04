ทัพภาค 2 แจงทบทวนซ้อมแผนอพยพ-โยกย้ายกำลังพล ตามวงรอบ ยืนยันชายแดนยังปกติ

ทภ.2 แจงทบทวนซ้อมแผนอพยพคนตามวงรอบ เหตุมีการหมุมเวียน โยกย้ายกำลังพล ย้ำสถานการณ์ชายแดนยังปกติ วอนประชาชนรับฟังข่าวสารหน่วยงานเชื่อถือได้
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน กองทัพภาคที่ 2 ระบุถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนอพยพหรือการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตามแนวชายแดนบนสื่อสังคมออนไลน์ จนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในบางส่วนว่าเป็นผลมาจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ว่า การจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผนอพยพประชาชนดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามวงรอบการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อให้แผนงานมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละห้วงเวลา ซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและการป้องกันสาธารณภัยโดยทั่วไป
ทั้งนี้ การปรับปรุงแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนข้อมูล เส้นทางอพยพ จุดรองรับประชาชน การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เนื่องจากมีการหมุนเวียน โยกย้าย หรือปรับเปลี่ยนกำลังพลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามวงรอบราชการเป็นประจำ จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจในแผนอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการเชิงป้องกันและการเตรียมความพร้อมตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง มิได้มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ผิดปกติหรือสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่แต่อย่างใด โดยปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงอยู่ในภาวะปกติ และหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
กองทัพภาคที่ 2 ขอให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลทางราชการที่เชื่อถือได้ และใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการรับหรือเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันความสับสนและความตื่นตระหนกที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น
กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่าพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งดำเนินงานด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ หากมีข้อมูลหรือสถานการณ์สำคัญใดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน หน่วยงานจะดำเนินการแจ้งให้ประชาชนทราบ เป็นลำดับแรกทันที ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการต่อไป