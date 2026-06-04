จิรายุ ชี้ ‘อากง’ อยู่เบื้องหลัง ผอ.เขต แห่แสดงพลัง เย้ยทั้ง ๆ ที่หน้าฝน แต่ทำไมลื้อดูร้อน?
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน จากกรณีมีการรวมตัวของผอ.เขต กทม. ที่หน้าห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม. แสดงพลังเพื่อฟ้องร้องกลับข้อกล่าวหาแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม ซึ่งทาง นายเรืองศักดิ์ สายสิงห์ทอง ผู้อำนวยการเขตประเวศ ยืนยันว่า กระบวนการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ค่าน้ำหนักผลงาน คุณวุฒิ และความเหมาะสมของตัวบุคคลเป็นสำคัญ
ล่าสุด นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีต ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุข้อความว่า “วันนี้ 16.00 ผอ.เขต กทม .ทั้งหมด ถูก “อากง” สั่งให้ไปแสดงพลังว่าไม่ได้รับเงินไม่ได้ทุจริต โดยมีคำสั่งให้ไปแสดงพลังที่ กทม.1 ห้องเจ้าพระยา เห้ยฤดูฝนแล้ว ทำไมลื้อดูร้อน แล้วไปอัดเสียงอากงเขาทำไมตอนสั่ง” ดูน้อยลง