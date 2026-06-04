ทอ.โชว์ความพร้อมรบ 24 ชั่วโมง ย้ำภารกิจพิทักษ์อธิปไตย-ปกป้องน่านฟ้าทุกวินาที
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 กองทัพอากาศ ยังคงดำรงความพร้อมรบและเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกหน่วยมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทันทีเมื่อมีความจำเป็น เพื่อปกป้องน่านฟ้าไทยและรักษาความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ
การบินเตรียมความพร้อมของเครื่องบินรบในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกองกำลังทางอากาศไทย ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจทั้งด้านการเฝ้าระวัง การสังเกตการณ์ และการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
ขณะเดียวกัน การแสดงความพร้อมดังกล่าวยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนว่า กองทัพอากาศยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีความพร้อมในการดูแลความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่อง
กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ระบุว่า ภารกิจในการพิทักษ์อธิปไตยเหนือน่านฟ้าไทยเป็นหน้าที่สำคัญที่ไม่อาจหยุดนิ่งได้แม้
“เสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินรบที่ดังกึกก้องเหนือผืนฟ้าไทย ไม่ได้เป็นเพียงการบินฝึกตามวงรอบปกติเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความพร้อมของกองทัพอากาศไทยในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของชาติภายใต้ปณิธาน “รักษาอธิปไตย สืบไว้ชั่วนิรันดร์”